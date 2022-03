Contraception gratuite, délai Ivg allongé, de bonnes nouvelles pour les femmes

Contraception gratuite jusqu’à 26 ans et allongement du délai de l’Ivg passant de 12 à 14 semaines : à l’aube de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars, comme chaque année, depuis 1977, de bonnes nouvelles pour les Françaises sont à rajouter au tableau.

Contraception gratuite

Prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale 2022, la contraception gratuite pour les moins de 26 ans a été officialisée par une publication au Journal officiel du 27 février 2022.

Ce décret permet pour les jeunes femmes jusqu’à 25 ans, une prise en charge des coûts de la contraception à 100 % par l’Assurance maladie et sans avance de frais.

Quelle contraception ?

Cette mesure concerne les pilules hormonales remboursées de 2e génération, les implants contraceptifs hormonaux, les dispositifs intra-utérins, les diaphragmes et les progestatifs injectables.

Ne sont pas pris en charge : les préservatifs (masculins et féminins), les crèmes spermicides, les patchs, les anneaux vaginaux et les pilules de 3e et 4e générations.

La délivrance en pharmacie, sera facilité par l’Assurance maladie.

Gratuité des actes liés à la contraception

Le décret instaure aussi la gratuité des actes liés à la contraception, tels que la consultation annuelle avec un médecin ou une sage-femme, les actes médicaux (pose, changement ou retrait d’un contraceptif) et les éventuels examens biologiques nécessaires (glycémie à jeun, cholestérol total et triglycérides).

Autre bonne nouvelle : le délai de l’Ivg passe de 12 à 14 semaines

Le délai était jusqu’ici de 12 semaines de grossesse. Le texte, voté fin février à l’Assemblée, prévoit aussi d’étendre la pratique de l’IVG instrumentale aux sages-femmes.

2 000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l’étranger pour pouvoir avorter car elles ont dépassé les délais légaux. Ce sont les « femmes les plus vulnérables », a souligné la députée socialiste Marie-Noëlle Battistel.