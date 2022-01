Endométriose : un plan d’action national annoncé par Emmanuel Macron

L’endométriose est une maladie douloureuse qui touche une femme sur dix. Pour améliorer la prise en charge, Emmanuel Macron a annoncé, un plan d’action national.

Les femmes qui souffrent d’endométriose seront-elles enfin entendues ? Oui, répond Emmanuel Macron qui a dévoilé, le 11 janvier, la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose. Une annonce que les associations de femmes attendaient depuis mars 2021. Il faut entre 5 et 7 ans pour diagnostiquer cette maladie invalidante et douloureuse.

#Endométriose | En France, 1 femme sur 10 est concernée. Le plan national de lutte contre l'endométriose s'organise autour de 3 axes :

➡️développer la recherche

➡️faciliter le diagnostic et améliorer la prise en charge

➡️Sensibiliser le grand public

C’est quoi ce plan ?

Ce plan national vise à « mieux comprendre cette maladie et ses causes. Et, à trouver des traitements thérapeutiques », a affirmé Emmanuel Macron. Des moyens seront débloqués « à la hauteur des enjeux », pour la recherche.

il faut développer un ‘réflexe endométriose’ auprès de tous les publics : à l’école, à l’université, à la maison, au bureau, et même, et surtout dirais-je, dans les milieux médicaux. Emmanuel Macron, lors de son annonce.

Les 3 objectifs principaux de la stratégie :

favoriser l’accès aux soins grâce à un « parcours diagnostic » accessible sur tout le territoire,

développer un réflexe endométriose auprès de tous les publics,

investir dans la recherche afin de trouver des traitements thérapeutiques adaptés.

L’endométriose devrait être inscrite sur la liste des affections longue durée.

L'endométriose.

Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. La stratégie nationale que nous lançons porte l'espoir d'une meilleure qualité de vie pour des millions de filles et de femmes.

L’endométriose, une maladie douloureuse et invalidante

L‘endométriose est une maladie de l’utérus très douloureuse et mal connue. Elle est liée à la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Différents organes peuvent être touchés. Dans certains cas, elle provoque des douleurs fortes (notamment au moment des règles) et/ou une infertilité. Souffrir de façon chronique au moment des règles n’est pas normal et la douleur est parfois le symptôme de l’endométriose. Il faut oser parler de ses douleurs au médecin traitant ou au gynécologue.

Cette pathologie complexe toucherait une femme sur dix, en âge d’avoir des enfants. Un tiers des femmes souffrant de douleurs menstruelles de 16 à 50 ans seraient concernées.

La douleur peut également se manifester lors des rapports sexuels, au moment de la défécation ou de la miction. L’endométriose est une maladie complexe. C’est sans doute pour cette raison qu’elle est souvent mal ou tardivement diagnostiquée, note l’association EndoFrance.

Endométriose : « Ce n'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles » A lire le témoignage de Léa, qui souffre d’endométriose.

Quels traitements ?

Après le diagnostic, le médecin ou le gynécologue pourront orienter la patiente vers des examens radiologiques (échographie pelvienne, Irm) et chirurgicaux. La chirurgie, l’hormonothérapie, donner une pilule en continu ou poser un stérilet libérant des hormones permet à certaines femmes de ne plus souffrir et de vivre normalement, indique le site EndoFrance.

La plupart du temps, un suivi médical à vie est nécessaire. L’endométriose diminue et disparaît généralement après la ménopause. Mais, elle nécéssite un suivi. Surtout, quand les femmes prennent des traitements hormonaux de substitution.