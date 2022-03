Le Val de la Courance : un lieu de vie intergénérationnel, services compris

Horizons solidaires ouvrira prochainement une résidence seniors à la dimension intergénérationnelle marquée.

Mutuelle Entrain est partenaire d’Horizons solidaires/le Refuge des cheminots, une association qui gère six établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et lutte contre l’isolement des seniors au travers d’activités diverses. En octobre prochain, à Saint-Nazaire, Horizons solidaires ouvrira les portes du Val de la Courance, une résidence seniors innovante à plusieurs égards.

L’établissement proposera 42 logements, de 42 à 67 m2, destinés aux personnes de plus de 65 ans autonomes. Elles pourront bénéficier de services annexes (blanchisserie, restauration, ménage, soins…). Une animatrice, présente cinq jours sur sept, proposera différentes activités telles que des promenades en front de mer, des visites au musée, des thés dansants, de la chorale, du jardinage, entre autres.

Des logements accessibles en fonction d’un plafond de revenus

Alors que les résidences services seniors sont souvent onéreuses, celle-ci est lancée en partenariat avec le bailleur social CISN Résidences Locatives. « Les logements seront accessibles en fonction d’un plafond de revenus de l’ordre de 3 500 euros pour un couple et 1 700 euros pour une personne seule, explique Brigitte de Maria, vice-présidente d’Horizons solidaires. CISN, qui se charge du bâti, nous louera les espaces collectifs : la salle d’animation dotée d’une kitchenette, la salle d’activités physiques douces et une salle de restauration. »

Un peu de temps, beaucoup de liens

Le Val de la Courance aura surtout pour particularité d’être un lieu de vie intergénérationnel, puisque huit studios seront réservés à des étudiants. La proximité avec l’école d’infirmiers de la ville devrait les attirer, même si d’autres profils sont aussi bienvenus. « Nous demanderons à ces étudiants d’assurer une présence un week-end par mois chacun, ajoute Brigitte de Maria. Ce sera l’occasion de créer des liens avec les aînés en organisant des sorties, des animations, en les accompagnant pendant leurs courses ou en les aidant à faire leurs démarches sur Internet… »

Le programme n’est pas établi et rien n’est contraint. Ce seront les corésidents des lieux qui choisiront ces activités, en fonction des attentes des uns et des possibilités des autres. « Nous avons la certitude que c’est d’abord et surtout l’enrichissement réciproque qui sera le moteur de ces échanges », conclut Brigitte de Maria.

Le Val de la Courance : 12, rue Eugène-Cornet, 44600 Saint-Nazaire.

Renseignements : jacqueline.di-ioia@refugecheminots.asso.fr