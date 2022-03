Un nouveau directeur général à la Mutuelle Entrenous

Depuis le 1er février 2022, Hervé Wery est le nouveau directeur général de la Mutuelle Entrenous. Agé de 52 ans, sa carrière professionnelle s’est construite en mutualité autour des valeurs fortes dont il s’inspire dans son travail.

Diplômé de l’IAE de Pau en économie et gestion, son parcours s’est rapidement ancré dans l’univers des mutuelles. De Pau à Nancy en passant par Paris, et plus récemment Bordeaux, Hervé Wery a évolué au sein de mutuelles étudiantes et interprofessionnelles, dans des structures régionales et nationales. Il a en outre occupé des fonctions de directeur du développement marketing et communication.

Hervé Wery s’installe aujourd’hui dans notre région et relève ce nouveau challenge professionnel avec enthousiasme. La feuille de route du nouveau directeur général (issue d’une réflexion collective initiée par les élus de la mutuelle) est parfaitement claire : mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par le conseil d’administration de la Mutuelle Entrenous pour les prochaines années. Tout en réaffirmant les valeurs mutualistes historiques portées par la Mutuelle Entrenous (solidarité, non-lucrativité, entraide, démocratie…), Hervé Wery s’emploiera à préserver durablement l’autonomie et l’indépendance de la mutuelle.



La priorité de l’action sera mise sur trois thèmes :

Organisation de la mutuelle

Avec près de 40 salariés répartis sur près de 10 sites, la mutuelle doit optimiser l’affectation de ses moyens afin de consolider l’engagement de ses ressources au service des adhérents. L’efficience de l’organisation permettra de valoriser la qualité du service rendu et de rendre concrète la promesse en termes de proximité de la mutuelle. Maillage des implantations des agences sur nos territoires, téléphonie, contacts dématérialisés (Internet, réseaux sociaux…) et excellence opérationnelle seront autant de sujets sur lesquels une réflexion de fond sera engagée pour accentuer l’attractivité et la différenciation du positionnement de la mutuelle.

Dans un contexte de concurrence et d’approche consumériste toujours plus exacerbé, l’attractivité de la mutuelle reste possible en collant aux attentes des adhérents en matière de protection sociale et de services associés. Il faut donc créer les conditions qui permettront aux adhérents d’évaluer en permanence les offres proposées. L’expérimentation de nouvelles offres et services permettra également de tester la réceptivité en matière d’innovation.

La mutuelle doit être un acteur reconnu (et connu) en matière de protection sociale sur ses territoires d’implantation. Notoriété, partenariats, communication externe seront les leviers activés pour promouvoir et valoriser la mutuelle dans une perspective de développement soutenu. Pour le nouveau directeur général, « le rythme et l’énergie seront indispensables pour ancrer durablement la Mutuelle Entrenous dans une dynamique d’efficacité et d’efficience, au service du bien-être de ses adhérents ».