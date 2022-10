Contraception d’urgence : bientôt gratuite pour toutes les femmes

En janvier 2023, la pilule du lendemain, ou contraception d’urgence, sera gratuite, sans ordonnance, pour toutes les femmes et accessible en pharmacie.

Les femmes, quel que soit leur âge, pourront se procurer une contraception d’urgence gratuitement, en pharmacie. C’est une mesure inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023. Et une belle avancée pour un meilleur accès aux soins.

Contraception d’urgence pour toutes

Aujourd’hui, la pilule du lendemain, ou contraception d’urgence, est seulement accessible aux mineures gratuitement sans ordonnance et aux moins de 26 ans avec ordonnance. Mais, « il nous fallait lutter contre les difficultés d’accès à la contraception d’urgence, car on sait que son efficacité est maximale dans les 24 heures qui suivent le rapport à risque de grossesse », expliquait le ministre de la Santé François Braun, dans le journal 20 Minutes.

D’autant que peu de femmes connaissent encore son existence et son utilisation. C’est la raison pour laquelle, elle sera accessible dès janvier 2023 aux mineures et majeures. Contraception d’urgence est le véritable terme à employer car elle doit être prise le plus tôt possible après le rapport. Le message à envoyer aux femmes serait de ne pas attendre le lendemain pour agir après un rapport non protégé.

D’ailleurs, elle pourra être prescrite et délivrée à l’avance, en même temps que la contraception régulière, pour éviter des défauts de contraception : oubli de pilule, rupture de préservatif…

Où se procurer la contraception d’urgence ?