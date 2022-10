Ouverture de la vaccination contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe démarre le mardi 18 octobre. Le vaccin s’adresse prioritairement aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles. Il peut être couplé avec le vaccin contre le Covid.

Pour vous protéger contre le virus de la grippe : #VaccinezVous

Qui est concerné ?

Les plus fragiles sont prioritaires : les plus de 65 ans, les patients immunodéprimés, les malades chroniques ou en cours de traitements anti-cancéreux, les femmes enceintes…

Lancement de la campagne de #vaccination contre la grippe saisonnière recommandée pour les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse 🤰.

Qui peut vacciner ?

Les professionnels de santé habilités à pratiquer la vaccination sont : les médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, étudiants en médecine ou en pharmacie, médecins du travail.

Vous pouvez aussi aller en centre de protection maternelle et infantile. Les kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et pompiers viennent en second plan, en cas de renfort pour pallier une épidémie par exemple.

Grippe et Covid

Comme l’an dernier, il est possible de réaliser en même temps la vaccination contre la grippe et le rappel contre le Covid-19. Quels vaccins contre le Covid ? Les deux laboratoires Pfizer-BioNtech et Moderna, qui fabriquent les vaccins à ARN-messager ont annoncé la sortie d’une version adaptée au variant Omicron. L’Agence européenne des médicaments examine la demande d’autorisation d’un vaccin espagnol et d’un français (Sanofi). Les vaccins AstraZeneca, Janssen, Novavax sont toujours disponibles.

Nouveau variant de Covid

En France, les derniers sous-variants relevés sont BA.4 et BA.5. Mais, une nouvelle souche d’Omicron, appelée XBB, est apparue en Asie. Etant très contagieuse, elle serait susceptible de se propager en Europe et de devenir majoritaire. Des cas ont déjà été enregistrés en Europe et aux Etats-Unis.