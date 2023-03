Campagne de vaccination contre le HPV

Afin de relancer la vaccination contre le papillomavirus (HPV), très en retard en France, les élèves de cinquième pourront être vaccinés gratuitement dans les collèges. Dès la rentrée prochaine. Avec l’accord des parents.

La couverture vaccinale contre le HPV n’est pas satisfaisante en France, contrairement à nos voisins européens. Pourtant, ce vaccin est fiable. Il pourrait éradiquer à terme le HPV. Une campagne de vaccination sera lancée dans les collèges auprès des élèves de cinquième, a annoncé le président de la République.

Le papillomavirus, ou HPV, est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Il touche aussi bien les femmes que les hommes et peut provoquer des cancers.



Grâce au vaccin, nous pouvons l'éradiquer. pic.twitter.com/OFuxRSnrM2 — Élysée (@Elysee) February 28, 2023

Le HPV responsable de plusieurs cancers

Le HPV est responsable chaque année de plus de 6 000 nouveaux cas de cancers. Plus de 2 900 cancers du col utérin à l’origine d’environ 1 000 décès par an.

Ainsi que 1 500 cancers de la sphère ORL. 1 500 cancers de l’anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis.

📌#JournéeInternationaleDeSensibilisationAuxHPV #InternationalHPVAwarenessDay

🦠Les papillomavirus humains, appelés HPV pour Human Papillomavirus, sont une famille de virus communs qui se transmettent par contact au niveau des parties génitales, avec ou sans pénétration. 1/5 pic.twitter.com/45WnarHV7y — Institut national du cancer (@Institut_cancer) March 4, 2023

Vaccination anti-HPV

En France fin 2021, la couverture vaccinale était de 45,8 % pour les jeunes filles de 15 ans pour une dose de vaccin (en progression cependant par rapport à 2018 ou elle n’était que de 29 %). Et de seulement 6 % pour les garçons du même âge. Pour ces derniers, l’appel à la vaccination ne date que de quelques années. Alors qu’ils transmettent le virus et qu’ils peuvent développer certains cancers.

La stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 vise un objectif de 80 % pour ces cancers, d’ici à sept ans. On est encore loin du compte.

Pourquoi cet échec ? Une stratégie vaccinale mal orchestrée, la défiance envers les vaccins en général, la peur des effets secondaires mais surtout son prix (entre 95 et 116 euros), même s’il est remboursé à 65 %, constituent un frein.

#VaccinationHPV | Il existe 200 types de virus #HPV, mais auj. on ne dénombre qu’une douzaine d’HPV responsables de cancers. La plupart du temps, l’infection est transitoire, l’organisme élimine spontanément le virus. Une petite proportion persiste et peut évoluer en maladie. 1/3 pic.twitter.com/aCL0UHBRll — Institut national du cancer (@Institut_cancer) March 3, 2023

Cette annonce sera-t-elle suivie d’effets ? Quand on voit l’état de la médecine scolaire, et de l’éducation sexuelle dispensée dans les établissements, on pourrait en douter…

A noter : la vaccination est aujourd'hui recommandée pour les filles et les garçons entre 11 ans et 14 ans. Elle peut également être proposée en rattrapage jusqu’à l'âge de 19 ans et reste possible jusqu’à 26 ans pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes.