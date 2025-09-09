Calendrier vaccinal : quoi de neuf docteur ?

La vaccination reste le moyen le plus efficace de se prémunir contre nombre de maladies infectieuses et limiter ainsi les risques d’épidémie. Cette année, plusieurs ajustements ont été apportés au calendrier vaccinal. Ils concernent presque toute la population : nourrissons, adolescents, adultes et seniors. On fait le point.

Méningites une couverture élargie

Face à une recrudescence des infections invasives à méningocoque, la stratégie de vaccination a été renforcée. Depuis le 1er janvier, la vaccination contre les souches ACWY et B est obligatoire pour les nourrissons jusqu’à l’âge de 2 ans (elle l’était précédemment jusqu’à 1 an). Un rattrapage est également prévu pour les enfants jusqu’à 4 ans révolus. Chez les adolescents de 11 à 14 ans, le vaccin contre les méningocoques ACWY reste recommandé. Dès la rentrée, cette vaccination sera proposée dans les collèges, en parallèle de celle contre le papillomavirus humain (HPV). Un rattrapage vaccinal est en outre possible chez les 15-24 ans.

Coqueluche : faire face au rebond

Une recrudescence de la coqueluche se confirme en France et partout en Europe. Afin de protéger les plus fragiles, un rappel est conseillé chez les 25-39 ans, notamment pour les femmes enceintes et les personnes en contact avec un nourrisson.

Rougeole : rattrapage

Un rattrapage est recommandé pour les personnes nées à partir de 1980 n’ayant reçu qu’une seule dose de vaccin ou aucune. Une troisième dose est préconisée pour celles ayant reçu la première avant l’âge de 12 mois.

Papillomavirus du nouveau

La vaccination contre les papillomavirus, responsables de cancers du col de l’utérus, de l’anus et de la sphère ORL, est recommandée pour tous les jeunes, filles et garçons, de 11 à 14 ans (avec deux doses à six mois d’intervalle). Nouveauté : un rattrapage en trois doses est désormais préconisé jusqu’à l’âge de 26 ans révolus, pour les jeunes non vaccinés.

Zona un vaccin plus efficace

Depuis décembre 2024, la vaccination contre le zona s’effectue désormais avec le vaccin Shingrix®, plus efficient et remboursé pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Deux doses sont nécessaires à deux mois d’intervalle, même en cas d’antécédent de zona ou de vaccination avec le vaccin Zostavax®.

Le coin des seniors

Selon une étude de Santé publique France, les personnes âgées ne suivent pas assez les recommandations des autorités sanitaires. Cette année, elles pourront se faire vacciner contre les infections à pneumocoque dès 65 ans. Cette vaccination protège notamment contre les pneumonies et les infections invasives graves.

Egalement conseillée : la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS), à l’origine de cas de bronchiolites et autres infections respiratoires. Celle-ci se fait à l’automne pour les personnes de 75 ans et plus, et pour celles de 65 à 74 ans présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques susceptibles de fortement s’aggraver lors d’une infection à VRS.

Enfin, n’oubliez pas que, chaque automne, les vaccinations contre la grippe et le Covid sont recommandées pour les plus de 65 ans. Les deux peuvent se faire en même temps.

Pour en savoir plus : calendrier vaccinal 2025