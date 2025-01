Vaccination obligatoire pour les infections à méningocoques 

La vaccination contre les infections invasives à méningocoques ACWY et B est désormais obligatoire pour tous les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. Elle sera exigée pour l’entrée en collectivité (crèche, école…) ou chez une assistante maternelle.

La décision des autorités sanitaires de rendre la vaccination obligatoire vient du fait que ces infections invasives à méningocoques (IIM) sont en recrudescence depuis environ deux ans. Surtout les souches W et Y qui progressent rapidement depuis 2012 et peuvent entraîner des taux de mortalité deux fois plus élevé. La majorité des cas d’IIM survient de manière sporadique sur l’ensemble du territoire, avec une recrudescence hivernale.

Le calendrier vaccinal en pratique

La vaccination se déroulera de la façon suivante :

– une première dose de vaccin Bexsero (méningocoque de sérogroupe B) à l’âge de 3 mois, une deuxième dose à l’âge de 5 mois et une dose de rappel à 12 mois ;

– une dose de vaccin Nimenrix (sérogroupe ACWY) à l’âge de 6 mois et une dose de rappel avec Nimenrix ou Menquadfi à l’âge de 12 mois.

Les nourrissons qui ont reçu une première dose de vaccin contre le méningocoque C avant le 1er janvier devront recevoir en 2025 une deuxième dose avec le vaccin tétravalent ACWY.

Les enfants nés à partir de juillet 2023 devront également satisfaire à l’obligation vaccinale contre les 5 sérogroupes de méningocoques. La vaccination à partir de 12 mois consiste en une dose unique de Nimenrix ou Menquadfi (ou Menveo après 2 ans), et deux doses de Bexsero à deux mois au moins d’intervalle puis une dose de rappel 12 à 23 mois après.

La vaccination contre le méningocoque C est recommandée chez l’adolescent de 11 à 14 ans et un rattrapage est possible entre 15 et 24 ans révolus, avec dans tous les cas une seule dose de vaccin tétravalent Nimenrix, Menquadfi ou Menveo.