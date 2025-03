Flambée de la rougeole en Europe

La rougeole, cette maladie virale extrêmement contagieuse, est en recrudescence en Europe. Le nombre de cas rapportés en 2024 est le plus haut jamais observé depuis un quart de siècle, s’inquiètent l’Organisation mondiale de la Santé et l’Unicef.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef ont recensé 127 350 cas de rougeole en Europe en 2024, soit un tiers de tous les cas dans le monde, et le double de l’année précédente. Près de 40 personnes en sont décédées. La vaccination est plus que jamais d’actualité.

Cette hausse s’inscrit dans une dynamique mondiale à la hausse aussi, avec 359 521 cas de rougeole signalés en 2024 dans le monde.

Les moins de 5 ans sont les plus touchés

L’OMS et l’Unicef notent que ce chiffre enregistré dans la région européenne – qui s’étend jusqu’en Asie centrale – est le plus élevé depuis 1997. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus de 40 % des cas signalés. Plus de la moitié d’entre eux ont nécessité une hospitalisation. La Roumanie et le Kazakhstan sont les deux pays européens les plus touchés, avec respectivement 30 692 et 28 147 cas.

Recul de la vaccination

Maladie hautement contagieuse, la rougeole se manifeste par de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée. Ses complications peuvent être graves, allant de la pneumonie à l’inflammation cérébrale (encéphalite), et dans certains cas, elle peut être mortelle.

Sans une couverture vaccinale d’au moins 95 %, il n’y a pas de sécurité sanitaire. L’OMS

La vaccination demeure à ce jour le moyen le plus efficace de se protéger contre la rougeole. Or, depuis la pandémie de Covid-19, la couverture vaccinale a baissé. « Après un recul de la couverture vaccinale lors de la pandémie de Covid-19, on a constaté une hausse importante des cas en 2023 et 2024 », alerte l’OMS. Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays, les taux de vaccination n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, « ce qui accroît le risque de flambées épidémiques », prévient l’organisation.

L’OMS insiste : « Sans une couverture vaccinale d’au moins 95 %, il n’y a pas de sécurité sanitaire. » Pour faire face à cette flambée en Europe (et dans le monde), les autorités sanitaires exhortent les gouvernements à intensifier les efforts pour relancer la vaccination en particulier dans les zones sous-vaccinées.

Et en France ?

Il y a plus d’une semaine, les Agences régionales de santé (ARS) alertaient sur la recrudescence de cette maladie dans notre pays. Avec 50 malades dans les Hauts-de-France et 25 en Auvergne-Rhône-Alpes depuis janvier 2025. Dans la majorité des cas, il s’agissait de personnes non vaccinées ou sans schéma vaccinal complet.

Vaccination contre la rougeole : comment ça marche ?

La vaccination des nourrissons contre la rougeole est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 (avant, elle était seulement recommandée). Deux doses de vaccins protégeant contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sont nécessaires : une première dose à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Si le nourrisson a reçu la première dose avant l’âge de 12 mois, il doit recevoir 2 doses supplémentaires : la première à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Il est possible de faire un rattrapage à l’adolescence ou à l’âge adulte.