Calendrier vaccinal 2023 : les nouveautés

Le calendrier des recommandations vaccinales, version 2023, est paru. Il comporte plusieurs nouveautés, annoncées par la Haute autorité de la santé.

Les rotoravirus

La première est la vaccination contre les rotoravirus, aujourd’hui recommandée pour l’ensemble des nourrissons, âgés de 6 semaines à 6 mois.

Quel schéma vaccinal ?

– deux doses (à 2 et 3 mois) pour Rotarix et à trois doses (à 2, 3 et 4 mois) pour RotaTeq. « Le strict respect de ce calendrier vaccinal est primordial afin d’assurer la complétude du schéma vaccinal avant l’âge limite (6 mois pour Rotarix et 8 mois pour RotaTeq) », rappelle la Haute autorité de santé (HAS).

Calendrier vaccinal 2023. Haute autorité de santé (HAS).

Le vaccin anti-grippal pour les enfants de 2 à 17 ans

La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière est désormais ouverte aux enfants sans comorbidité dès l’âge de 2 ans. Et jusqu’à 17 ans révolus. Le but ? Limiter la diffusion et l’impact sanitaire de la grippe sur la population. Les vaccins administrés par voie intranasale (Fluenz Tetra) sont à privilégier chez les enfants. Encore faut-il qu’ils soient disponibles.

Méningites

Un troisième vaccin complète l’offre de vaccination contre les infections invasives à méningocoques de sérogroupes A, C, W, Y. Il s’agit de MenQuadfi.

Papillomavirus humains

Le gouvernement a annoncé la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) pour tous les élèves de 5e volontaires dès la rentrée prochaine, gratuitement. On ne sait pas encore sous quelle forme.

#SEV2023 | C'est la semaine européenne de la #vaccination.



📣 En février dernier, @EmmanuelMacron a annoncé la vaccination généralisée contre les #HPV pour les élèves de 5e dès la rentrée.



👉 Elle assure la prévention contre plusieurs cancers, dont celui du col de l'utérus. — Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) April 28, 2023

A noter : Cette vaccination est recommandée pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, jusqu’à 26 ans.

Plus de professionnels pour vacciner

Les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, peuvent désormais vacciner. Les pharmaciens peuvent aussi les prescrire (à partir de l’âge de 16 ans), avec remboursement.

A savoir

A 45 ans et 65 ans : rappel de DTP De 65 à 74 ans révolus : il est recommandé de se faire vacciner contre le zona (Zostavax, en dose unique) et contre la grippe, tous les ans.

A partir de 75 ans : penser au rappel de DTP (tous les 10 ans), et de grippe.

Covid-19 : deux nouvelles campagnes de rappel auront lieu pour les personnes les plus fragiles, une première qui a débuté fin avril et durera jusqu’au 16 juin et une autre à l’automne 2023.