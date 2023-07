Aurélien Rousseau nouveau ministre de la Santé

Le nouveau ministre de la Santé a été nommé. Il s’agit d’Aurélien Rousseau. Il succède à François Braun, resté seulement un an à ce poste.

Ancien directeur de cabinet d’Elisabeth Borne à Matignon et ancien directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, Aurélien Rousseau est le nouveau locataire de l’avenue de Ségur. Il prend la place de l’urgentiste François Braun, resté un an, au ministère de la Santé et de la Prévention.

Qui est Aurélien Rousseau ?

C’est un Haut fonctionnaire de 46 ans, qui a débuté sa carrière comme professeur d’histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Après avoir occupé un poste à la mairie de Paris, il passe par l’ENA. En juillet 2018, Aurélien Rousseau a été nommé directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), Ile-de-France. Il a occupé ce poste durant trois ans, dont un an en pleine crise du Covid.

Il est recruté à Matignon en mai 2022, comme directeur de cabinet d’Elisabeth Borne.

Aurélien Rousseau est par ailleurs l’époux de Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la Cnam.

D’autre part, la députée (Renaissance) Fadila Khattabi a été nommée ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Elle succède à Geneviève Darrieussecq.

Aurore Bergé passe de l’Assemblée au ministère des Solidarités et des Familles. Elle remplace Jean-Christophe Combe.