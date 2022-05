Brigitte Bourguignon : nouvelle ministre de la Santé

Brigitte Bourguignon est nommée ministre de la Santé et de la Prévention. Elle était jusqu’alors ministre déléguée chargée de l’Autonomie. Elle arrive à un moment où la crise de l’hôpital et particulièrement des services d’urgences, n’a jamais été aussi critique.

Pour Brigitte Bourguignon, c’est une promotion au sein de ce gouvernement. L’ex-socialiste, ralliée à « En Marche » pendant la présidentielle de 2017, reprend le poste de son ex-ministre de tutelle Olivier Véran. Agée de 63 ans, elle est candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. Cette nomination intervient près d’un mois après la réélection d’Emmanuel Macron et trois semaines avant les législatives.

Émue de cette responsabilité éminente, au cœur d’une priorité d’@EmmanuelMacron pour la santé des Français. Gratitude pour @olivierveran qui restera un grand ministre des Solidarités et de la Santé. Détermination auprès d’@Elisabeth_Borne, que je remercie de sa confiance. — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) May 20, 2022

Brigitte Bourguignon

Brigitte Bourguignon, est âgée de 63 ans et n’est pas médecin comme Olivier Véran.

Ancienne travailleuse sociale, elle a été présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale à partir de 2017.

Puis, elle a été nommée ministre déléguée chargée de l’Autonomie auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, dans le gouvernement Jean Castex.

Le fait d’ajouter la prévention à la santé dans ce portefeuille sera sans doute perçu comme positif auprès des professionnels. Engagera-t-elle enfin un chantier sur la prévention, l’avenir nous le dira ?

Santé : des défis à relever

De grands dossiers attendent la nouvelle ministre, dans le domaine de la Santé. Et, beaucoup d’acteurs du domaine l’attendent au tournant. L’hôpital est au bord de l’implosion avec un secteur des urgences en crise depuis plusieurs années. De nombreux soignants sont en burn out ou en reconversion professionnelle. Et, le Ségur de la santé, organisé en juillet 2020, n’a pas tenu ses promesses.

Elle devra dès lors s’atteler à la préparation du projet de loi de financement de la Sécu (PLFSS 2023). Avec au programme le redressement de la Sécu. Vaste ouvrage sur lequel ses prédécesseurs se sont cassés les dents.

Elle devrait également avoir en charge la loi sur la dépendance, tant de fois repoussée.

Quant à Olivier Véran, il reste au gouvernement en tant que ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique.