Ecogestes : comment réduire sa consommation d’eau ?

Chaque été, le risque de sécheresse devient plus élevé. Plus que jamais, c’est le moment de mieux contrôler les ressources en eau disponibles. Voici les bons réflexes à adopter chez vous, au quotidien, pour éviter le gaspillage et réduire votre facture par la même occasion !

1. Ne laissez pas les robinets ouverts inutilement

Réduire sa consommation d’eau passe d’abord par de petites actions faciles à mettre en œuvre. Lorsque vous vous lavez les mains par exemple, fermez le mitigeur pendant que vous les savonnez. Il en va de même sous la douche, lors du brossage des dents et même quand vous faites la vaisselle.

2. Optez pour une douche… … plutôt qu’un bain.

Le calcul est simple : selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), vous utilisez entre 35 et 60 litres d’eau pour une douche rapide (pas plus de 5 minutes) et au moins 150 litres pour un bain.

3. Lavez à pleine charge

Il est préférable d’attendre que votre lave-vaisselle et votre lave-linge soient remplis avant de les mettre en marche. Autre astuce : privilégiez les programmes « Eco ». Par ailleurs, si vous devez acheter de nouveaux appareils électroménagers, n’oubliez pas de vous référer à l’étiquette énergie, qui vous informe de la consommation annuelle d’eau de chaque machine.

4. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite dans votre logement

Un robinet qui goutte, c’est 120 litres gaspillés par jour, et une chasse d’eau qui fuit, plus de 600 litres (soit la consommation quotidienne moyenne d’une famille de quatre personnes d’après l’Ademe). Pour repérer une fuite dans votre habitation, il suffit de relever votre compteur d’eau avant d’aller vous coucher. Si le lendemain matin (alors que vous n’avez pas utilisé d’eau pendant la nuit) le chiffre a augmenté, c’est qu’il doit y avoir un problème quelque part…

