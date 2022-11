Amoxicilline : tension dans l’approvisionnement

L’amoxicilline, un antibiotique, couramment utilisé, subit actuellement des tensions d’approvisionnement. Pour l’instant, elle touche les formes buvables pour les enfants.

Elle devrait bientôt concerner d’autres formes orales, plutôt destinées à l’adulte (comprimés, gélules, etc.). Une pénurie qui touche toute l’Europe et devrait durer, selon les experts.

[#Santé]

💊L'amoxicilline, antibiotique le plus prescrit aux enfants, approche de la rupture de stock en France. @PediatresAfpa rappellent que les antibiotiques ne soignent pas les infections virales ( #broncholite, #rhinopharyngite) à lire dans @BFMTVhttps://t.co/C9zmIE486R — AFPA Pédiatrie (@PediatresAfpa) November 22, 2022

Quelles formes d’amoxicilline manquent à l’appel ?

Les tensions d’approvisionnement de l’amoxicilline concernent avant tout les formes buvables : Clamoxyl (amoxicilline) et génériques (dosages 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml et 500 mg/5 ml), Augmentin (amoxicilline/acide clavulanique) et génériques (dosage 100 mg/12,5 mg/ml).

Bientôt, les formes utilisées pour les adultes devraient subir des tensions également.

Selon Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), « elles devraient s’étendre aux formes orales adultes et, par effet ricochet, à d’autres classes d’antibiotiques. »

Jusqu’à quand ?

Ce manque devrait durer jusqu’en mars 2023. Car, on a constaté une moindre production en 2020 et 2021. Pandémie de Covid oblige, la consommation d’antibiotiques a fortement baissé. Les stocks constitués par les laboratoires ne sont donc « pas à la hauteur habituelle », a souligné l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Mais les virus hivernaux étant bien présents et avec une épidémie de bronchiolite sans précédent, la consommation est repartie à la hausse.

#Amoxicilline : des recommandations et une utilisation à bon escient pour couvrir les besoins des #patients



❌ #Antibiotique = aucune efficacité contre les infections virales (bronchiolite, majorité des angines/otites, etc.)



Lire les recommandations 👉 https://t.co/dc7l0EziMe pic.twitter.com/LtSOnyOdlj — ANSM (@ansm) November 18, 2022

Les pénuries de médicaments sont en forte hausse, avec 2 160 ruptures de stock enregistrées en 2021 contre 871 en 2018. En cause : la guerre en Ukraine, pays producteur d'aluminium (emballages), ou encore la flambée des coûts de l’énergie et des carburants (transports).

A savoir : une nouvelle campagne de l’Assurance maladie (« Les antibiotiques, ce n’est pas automatique ») sera prochainement lancée.