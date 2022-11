La prescription d’antibiotiques est repartie à la hausse

« Les antibiotiques, c’est pas automatique », et pourtant leur prescription est repartie à la hausse surtout chez enfants en bas âge, prévient Santé publique France, dans une étude.

La prescription d’antibiotiques repart à la hausse. Environ 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été réalisées en 2021, indique Santé publique France. La France se place, par ce chiffre, au quatrième pays européen le plus consommateur, derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie.

Santé publique France a lancé la campagne “Les antibiotiques, bien se soigner, c’est d’abord bien les utiliser” qui rappelle que les antibiotiques ne sont efficaces qu’en cas d’infections bactériennes doivent être pris uniquement sur avis médical. 👇@Sante_Gouv @Assur_Maladie pic.twitter.com/OoFvaZqKoj — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) November 2, 2022

Le retour des antibios

On aurait pu se réjouir car la consommation avait chuté ces dix dernières années. Grâce à l’information auprès des médecins et surtout auprès des patients, l’arrivée des tests, (par exemple pour les angines).

Mais, avec le relâchement des gestes barrière, les virus hivernaux s’en donnent à cœur joie. Les consultations chez le médecins sont en augmentation et la prescription d’antibiotiques aussi. Surtout, chez les plus petits de 0 à 4 ans. En 2021, les prescriptions ont augmenté pour revenir quasiment au même niveau qu’en 2019, avant la pandémie de COVID-19. En revanche en Ehpad et chez les personnes âgées de 80 ans et plus en ville, la baisse s’est poursuivie en 2021.

Les antibiotiques, bien se soigner, c’est d’abord bien les utiliser Campagne de Santé publique France et l’Assurance maladie

Quelles conséquences ?



Santé publique France et l’Assurance maladie rappellent que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus mais combattent les bactéries. En consommer trop peut avoir des effets sur l’ensemble de la flore bactérienne des patients. Pris en trop grosse quantité, ils développent l’antibiorésistance.

Affiche d’information de Santé publique France

Quelques conseils pour bien utiliser les antibiotiques

Bien noter qu’ils sont efficaces uniquement sur les infections bactériennes et n’ont aucun effet sur des infections provoquées par un virus

Toute prise d’antibiotique doit être précédée d’une prescription médicale

La durée du traitement antibiotique doit toujours être respectée à la lettre

Les éventuels comprimés restants doivent être rapportés en pharmacie

Ne jamais réutiliser les antibiotiques pour soi ou pour ses proches, même si les symptômes sont identiques

Pour en savoir plus : www.antibiomalin.fr