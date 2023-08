Vaccins : pharmaciens, infirmiers, sages-femmes pourront prescrire

C’est nouveau et pratique pour les patients. Les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter presque tous les vaccins prévus dans le calendrier vaccinal. Plus besoin de passer par la case « Médecin ».

Les patients âgés de plus de 11 ans pourront s’adresser au pharmacien, infirmier ou à la sage-femme pour se faire vacciner.

Avec le tiers payant, les patients n’auront rien à débourser. Pour être autorisés à vacciner, les 60 000 pharmaciens de France devront d’abord suivre une formation.

Les étudiants en troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, lesquels sont autorisés, sous la supervision d’un maître de stage, à administrer les vaccins du calendrier vaccinal. Journal officiel

Vaccination facilitée

Un pharmacien pourra prescrire et injecter la totalité des vaccins prévus dans le cadre du calendrier vaccinal aux patients de plus de 11 ans. Jusqu’à présent, ils pouvaient vacciner contre la grippe, le covid-19 ou le tétanos par exemple. Idem pour les infirmiers, les laborantins de biologie médicale et les sages-femmes sont également concernés par cet élargissement des compétences, selon le décret.

Exception : les vaccins vivants atténués, comme celui contre la rougeole par exemple, pour les personnes immunodéprimées, et les vaccins pour voyager.

Conditions en officine

Le pharmacien d’officine doit disposer :