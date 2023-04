Rarement évoqué dans le débat public, la question des conséquences de l’ubérisation et de la précarisation de l’emploi sur la santé est aujourd’hui portée par le mouvement mutualiste. Les Rencontres Santé Mutualistes ont en effet choisi ce sujet comme thème de leur 15e édition, organisée vendredi 28 avril 2023 à Annecy par l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc et la Mutuelle de France Unie.

Si l’ubérisation de l’emploi est aujourd’hui régulièrement abordée dans les médias, ce phénomène reste majoritairement présenté sous un angle économique. Or, la grande précarité dans laquelle se trouve ces travailleurs s’avère également lourde de conséquences sur leur santé individuelle.

Facteur de risque

« De nombreuses formes atypiques de relations d’emploi se sont développées de façon importante. Le travail intérimaire, saisonnier, vacataire, tous ont comme point commun l’instabilité et l’insécurité. Et cela constitue un facteur de risque professionnel supplémentaire aussi bien physique que psychologique. Du renoncement aux soins à la souffrance psychique, les effets sont désastreux », explique Véronique Salaman du service promotion de la santé au sein d’Entis.

Problème de société

Le groupement mutualiste Entis organise aux côtés de l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc et de la Mutuelle de France Unie une journée sur le thème des conséquences de l’ubérisation et de la précarisation de l’emploi. Ces Rencontres Santé Mutualistes se tiendront le 28 avril 2023 à Annecy. A cette occasion, plusieurs spécialistes (médecin, sociologue, syndicaliste) viendront débattre avec le public de ce problème de société.

Santé au travail

« Pour ces travailleurs, les risques sanitaires sont multiples, poursuit Véronique Salaman. D’un point de vue de la santé au travail notamment. N’étant pas pleinement intégrés à l’entreprise, ils ne bénéficient pas forcément des équipements de protection individuelle (EPI), comme les gants, les lunettes … Ils ne suivent pas non plus les formations concernant la prévention. Sans oublier l’accès au CSE, le comité social et économique qui gère la représentation du personnel… »

Droits sociaux menacés

Les droits de ces travailleurs sont également grandement réduits. En ce qui concerne la Sécurité sociale notamment, ainsi que pour les retraites et les congés payés… « Ils n’ont pas accès à ces acquis. Et en tant que mutualistes, il est dans notre ADN de veiller au maintien de notre protection sociale. »

Acteur de notre santé

Au-delà de la journée d’échanges et de débats, ces 15e Rencontres Santé Mutualistes pourront également donner lieu à des actions concrètes. Ateliers de sensibilisation dans les entreprises, débats sur la prévention, événements autour de la promotion de la santé, les précédentes éditions ont souvent impulsé d’autres actualités. « Et plus nous serons sensibilisés à ces sujets, et mieux informés, plus nous pourrons devenir acteur de sa santé. »