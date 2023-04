Premières règles : tout savoir sur le Jour J

Les adolescentes se posent souvent beaucoup de questions avant l’arrivée de leurs premières menstruations. Pour les aider à désamorcer d’éventuelles appréhensions, n’hésitez pas à anticiper toutes leurs interrogations et à y répondre clairement.

QUAND MES RÈGLES VONT-ELLES ARRIVER ?

Les premières menstruations surviennent « entre 11 et 14 ans pour 90 % des jeunes filles », indique l’Institut national d’études démographiques (Ined) dans une récente enquête. Mais il n’y a pas de norme ni de normalité. Elles peuvent apparaître à partir de 10 ans et jusqu’à plus de 16 ans, souvent au moment de la puberté, avec le développement de la poitrine et de la pilosité.

POURQUOI SAIGNE-T-ON ?

La question du sang peut susciter des interrogations. Les règles correspondent à un moment précis du cycle menstruel. Chaque mois, les ovaires produisent un nouvel ovule. S’il n’est pas fécondé, celui-ci sera évacué par le biais de l’écoulement sanguin des règles.

