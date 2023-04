Le gouvernement a annoncé un nouveau plan pour le grand âge. Avec comme priorité de limiter le coût du logement en Ehpad.

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées, a annoncé une réforme du grand âge. Le problème du vieillissement sera-t-il enfin pris en compte ?

Quel plan pour le grand âge ?

Rendre les Ehpad plus accessibles financièrement aux personnes âgées est l’une des priorités de ce plan annoncé par le gouvernement. Ce point est l’une des attentes les plus fortes des professionnels du secteur, consultés lors du Conseil National de la Refondation (CNR) consacré au « bien vieillir ». Une consultation des citoyens lancée en septembre dernier, pour faire remonter du terrain, difficultés et initiatives.

[Communiqué] Proposition de loi #BienVieillir : la FHF appelle à enrichir le texte et à programmer l'attribution de nouvelles ressources financières. En parallèle des discussions législatives, des mesures d'urgence doivent être prises pour prévenir une "crise des #EHPAD". pic.twitter.com/xYN7ZAL2Ck — FHF (@laFHF) April 3, 2023

Dans les autres axes du plan il s’agit de :

« simplifier la vie » de ceux qui s’occupent des personnes âgées,

repérer les personnes isolées,

mieux prévenir la perte d’autonomie de lutter contre les maltraitances,

améliorer l’accès aux services publics avec la mise en place, avec les départements, d’un « service public local de l’autonomie ». Il s’agira d’un « guichet unique » apportant des « réponses claires pour les personnes en pertes d’autonomie », a indiqué Jean-Christophe Combe.

Le plan devrait être présenté fin mai ou début juin. Le financement devrait faire partie du prochain budget de la Sécurité sociale.