Trottinette électrique : on se protège

La trottinette en ville est devenue un mode de transport incontournable. Mais les incivilités et les accidents graves se multiplient.

La trottinette électrique est un moyen de transport qui fait l’unanimité en ville. Avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs, elles constituent, aux côtés des vélos et des transports en commun, un nouvel outil de la mobilité durable du quotidien.

Mais leur utilisation est parfois anarchique. Et les accident graves sont de plus en plus fréquents.

Le taux d’augmentation des accidents graves d’utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) s’élève à 38% entre 2021 et 2022. Ministère des transports

De plus en plus d’infractions

Faire de la trottinette avec des écouteurs, rouler sur les trottoirs, ou a deux sur l’engin, voilà quelques mauvaises habitudes et infractions que l’on observe souvent chez les utilisateurs. Les chutes, les collisions avec une voiture, un vélo ou un piéton sont légion. Et les conséquences plus ou moins handicapantes selon l’âge : fractures des membres supérieurs -le coude, les poignets-, des entorses, des plaies aux mains. Et plus grave, des traumatismes crâniens.

Environ 80% des accidents de trottinette sont dûs à une perte de contrôle de l’engin. Ministère des transports

Se protéger

Pour se protéger,

le casque (qui n’est pas obligatoire), est primordial,

porter une bonne paire de gants, des genouillères, des protèges-poignets et protèges-coudes, des vêtements réfléchissants la nuit,

maîtriser la vitesse, les freins, l’accélérateur,

choisir un engin qui ne va pas plus vite que 20km/h, ce qui est déjà l’équivalent d’une chute d’un étage,

s’équiper d’une trottinette avec éclairage et sonnette,

A savoir

Aujourd’hui, la loi ne dit rien. Si les trottinettes restent tolérées au pas sur le trottoir, mieux vaut favoriser les pistes cyclables et les zones limitées à 30 km/h.

Un Plan gouvernemental

Le gouvernement travaille depuis l’automne dernier sur un plan pour réguler l’usage des trottinettes.

🛴 Un plan pour mieux réguler les trottinettes électriques ⤵️⤵️ pic.twitter.com/VWTU7tvFL6 — Clement Beaune (@CBeaune) March 29, 2023

L’âge minimum pour conduire une trottinette électrique sur la voie publique sera relevé de 12 à 14 ans.

Les amendes qui sanctionnent la circulation à deux sur un engin ou sur les voies interdites seront fortement augmentées : elles passeront de 35 à 135 euros.

Le port du casque, en revanche, ne sera pas imposé.

Un observatoire des micromobilités sera créé pour permettre d’avoir des chiffres sur l’accidentologie et d’en connaître les causes.