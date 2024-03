Tuberculose : en augmentation en France

Après des années de baisse, les cas de tuberculose sont en augmentation dans l’Hexagone, selon les dernières données sanitaires officielles. Une conséquence de la pandémie de Covid et de la difficulté de l’accès aux soins pour les plus précaires.

On croyait la tuberculose disparue en France mais le confinement et la pandémie de Covid ont fait resurgir cette pathologie, comme cela a été observé partout dans le monde. Selon l’Institut Pasteur, la tuberculose est une maladie contagieuse, « due au bacille de Koch. Elle se transmet par voie aérienne, via des gouttelettes contenant les bactéries et expectorées par la toux des malades. » L’inhalation d’un petit nombre de gouttelettes contaminées suffit à infecter un individu.

Plus de cas observés

Le bulletin hebdomadaire de Santé publique France fait état d’une augmentation des cas de tuberculose, atteignant 4 728 cas déclarés en 2023, contre 4 306 en 2021, soit une hausse de 9,8 %. Un véritable rebond après trois années de diminution.

« L’autre événement majeur récent est la survenue de la guerre en Ukraine, ayant notamment eu pour conséquence directe le déplacement massif de réfugiés vers l’Europe de l’Ouest », précise le bulletin de Santé publique. La France a même mis en place un dépistage actif de la tuberculose pour certains réfugiés venant d’Ukraine.

La tuberculose est une maladie contagieuse, due au bacille de Koch. Elle se transmet par voie aérienne, via des gouttelettes contenant les bactéries et expectorées par la toux des malades. Institut Pasteur

Tuberculose : les carences du dépistage

La hausse des cas de tuberculose est notable partout dans le monde. Comme au Bangladesh, en Chine, en Inde, au Nigeria, au Pakistan, en République démocratique du Congo… Là aussi, la pandémie de Covid a fait des dégâts et l’accès au dépistage et aux soins, dans ces pays, est bien insuffisant. Au total, la tuberculose a tué 1,3 million de personnes dans le monde en 2022, selon l’OMS.

Sur les 10,6 millions de nouveaux cas estimés, 3,1 millions sont restés inconnus des services de santé. Les organisations internationales devront mettre les bouchées doubles, si l’on veut que cette maladie infectieuse très contagieuse régresse.

Lors de la Journée de la tuberculose, le 24 mars dernier, le message a été clair : il faut augmenter les investissements pour faire reculer l’épidémie de tuberculose. Il s’agit maintenant, pour les responsables politiques mondiaux, de concrétiser ces engagements.