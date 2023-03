Psychotropes : hausse des prescriptions chez les enfants et les adolescents

La prescription de psychotropes, a augmenté en France et concerne « des dizaines de milliers » d’enfants âgés de 6 à 17 ans, d’après un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA).

Psychotropes en augmentation

Antidépresseurs, antipsychotiques, sédatifs, le rapport publié par le Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA), alerte sur une hausse de la prescription de ces médicaments. Pourquoi ? Car, ces médicaments pour traiter une dépression une psychose encore des troubles anxieux ne concernaient jusqu’alors que les adultes. Mais, ces pathologies touchent aussi les enfants et les adolescents. Et les chiffres ont doublé chez les moins de vingt ans, entre 2014 et 2021.

+48% pour les antipsychotiques

+62% pour les antidépresseurs

et +78% pour les psychostimulants (troubles du déficit de l’attention…)

+155,48% pour les hypnotiques et sédatifs.

Nous pensions qu’en France, on prescrivait traditionnellement peu aux enfants, mais les chiffres ont doublé, et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs d’Europe. Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA.

Ritaline, médicament prescrit contre l’hyperactivité pathologique de certains enfants.123RF©

Pourquoi ?

Plusieurs explications sont avancées par les professionnels de santé pour expliquer que la souffrance psychique des jeunes, en particulier des jeunes femmes s’est dégradée par rapport aux plus âgés. Les facteurs sociaux et environnementaux ont accentué les effets : crise sanitaire, guerre

en Ukraine, éco-anxiété, crises économiques et inégalités sociales… On manque de pédo-psychiatres, de psychologues, malgré le dispositif Mon Psy (mesure phare des Assises de la santé mentale, en 2021). Les consultations en Centre médico-psychologique sont saturées (il faut entre 6 et 18 mois pour obtenir un rendez-vous). Les services de pédo-psychiatrie sont en crise.

« La situation de la médecine scolaire, de la PMI et de l’ensemble des acteurs du champ médicosocial est très altérée et ne permet plus d’assurer les missions de service public d’accueil et de suivi de l’ensemble des enfants et des familles », ajoute le HCFEA.

Rapport du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. DR.







Conséquences



« Cette situation engage des effets majeurs documentés d’un point de vue épidémiologique et scientifique » précise le rapport.

Déficit de prise en charge des enfants ;

aggravation de l’état de santé des enfants;

augmentation des hospitalisations en urgence, des passages à l’acte suicidaires et de suicides chez l’enfant et l’adolescent ;

recours, faute de soins adaptés, à la seule prescription de médicaments psychotropes.

Hausse de 23% des idées suicidaires chez les 18-24 ans et de 58% chez les 11-17 ans entre 2018 et 2021. Santé publique France, (février 2022).

Quelle politique et quelles pratiques de soins souhaitons-nous pour nos enfants et les prochaines générations ? Le Haut conseil recommande de renforcer considérablement les moyens structurels dédiés à la santé mentale de l’enfant et au déploiement d’une politique publique ambitieuse en la matière, ce qui implique de renforcer les moyens de la pédopsychiatrie mais également les moyens dédiés aux approches psychothérapeutiques, éducatives et sociales destinées à l’enfant et à la famille.