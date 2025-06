Pour une prévention efficace

En dépit de plans successifs, comme le récent « Mon bilan prévention », la France accuse un retard chronique dans ce domaine. Un constat régulièrement souligné par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Cour des comptes et, plus récemment, l’Organisation européenne du cancer (ECO).

Pourquoi ces mauvais résultats ? Les spécialistes interrogés sur la question – médecins, sociologues, mutualistes, responsables d’association – évoquent, à l’unanimité, plusieurs causes. Tout d’abord, la prévention ne saurait se résumer à de simples injonctions ou messages de bonne conduite.

Pour être efficace, elle doit s’ancrer dans le quotidien, s’appuyer sur des acteurs de proximité –associations, mutuelles, infirmières scolaires – qui organisent des opérations de prévention et orientent les publics là où ils vivent. Ces professionnels savent que la clé réside dans un accompagnement positif, adapté à chacun, qui tient compte des déterminants sociaux, économiques, environnementaux, et qui place le bien-être au centre.

Pour mieux comprendre les ressorts d’une prévention efficace, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui l’incarnent sur le terrain, par exemple en sensibilisant les adolescents à l’usage des écrans, les jeunes à l’activité physique ou aux infections sexuellement transmissibles (IST) ; ou encore en abordant des sujets délicats comme le cancer du côlon.

Informer ne suffit pas pour faire évoluer les comportements en santé publique. Médecins et chercheurs s’accordent à dire que la réussite d’une opération de prévention repose sur un accompagnement de proximité et des messages positifs, portés par des acteurs engagés sur le terrain.

© Mai-Lan.fr

Bienvenue au Côlon Tour, un outil de prévention hors norme pour évoquer un sujet sensible : le cancer colorectal, deuxième cancer le plus meurtrier en France.



Une kiné qui fait bouger les collégiens

Kinésithérapeute et mère de famille, Emilie Sudre secoue les habitudes en animant un atelier ludique où les ados bougent, rient et prennent conscience de leur santé globale.

Manuela Modrego. © Hélène Hébert

Directrice de la mission locale de Maisons-Alfort, Charenton, Saint-Maur et Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, Manuela Modrego coordonne l’accompagnement au quotidien de jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle, avec une place centrale accordée à la prévention. Comment les intéresser à cette question ?