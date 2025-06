Une kiné qui fait bouger les collégiens

Kinésithérapeute et mère de famille, Emilie Sudre secoue les habitudes en animant un atelier ludique où les ados bougent, rient et prennent conscience de leur santé globale.

En cette matinée ensoleillée de printemps, dans le centre de documentation et d’information (CDI) d’un collège de Roubaix (Nord), une dizaine d’élèves de 14-15 ans attendent devant la porte. « Entrez, installez-vous en petits groupes autour des tables. » Les élèves s’emparent des chaises. « Ah non, on va rester debout ! » Emilie Sudre n’est ni professeure ni éducatrice. Elle est kiné, mère de quatre enfants, et surtout, depuis peu, bénévole engagée dans la prévention santé auprès des jeunes avec son association, Backados. Ce matin, elle anime un atelier pas comme les autres : une séance active et ludique sur l’activité physique, la sédentarité, les habitudes de vie. Son but : « Rendre les jeunes acteurs de leur santé. »

Un atelier animé

« Vous venez à pied au collège ? Vous bougez combien de temps dans une journée ? » Autour d’elle, les réponses jaillissent. Elle enchaîne, toujours avec le sourire : « La santé, c’est un bien-être global : physique, mental, social. Quand on est triste ou stressé, on se sent fatigué, on a mal au dos, on n’a pas d’énergie. » Les ados acquiescent. Certains esquissent des mouvements, passent d’une table à l’autre, s’interpellent. Le CDI commence à s’animer. « Madame, on m’a dit que ça n’était pas grave d’être essoufflé… » « Dites, c’est vrai qu’on peut être sportif et sédentaire ? » Ça rigole et ça se chambre. Tout le monde y va de son anecdote.

