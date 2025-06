Un château gonflable ? Non ! un côlon géant pour sauver des vies

Bienvenue au Côlon Tour, un outil de prévention hors norme pour évoquer un sujet sensible : le cancer colorectal, deuxième cancer le plus meurtrier en France.

De loin, cette grande structure rose bonbon pourrait faire penser à un château gonflable. Mais plus les passants se rapprochent, plus le sujet de l’attraction installée ce jour-là à Antony (Hauts-de-Seine) se précise. A l’intérieur, des grandes lignes plus foncées laissent penser à un réseau veineux. Des excroissances de différentes tailles prennent la forme de champignons. Les regards se font plus intrigués, parfois gênés. « Ah… c’est un côlon ? », murmure une dame.

« Vous voulez entrer ? », demande Michel, membre de la Ligue contre le cancer, organisatrice de l’événement, qui propose au visiteur de l’accompagner dans cette reproduction géante de côlon humain. En désignant les excroissances, il explique qu’il s’agit de polypes. « Le problème, c’est lorsqu’ils évoluent en cancer. »

Tranquilliser

Mais Michel se veut rassurant. Il précise que 95 % des cancers colorectaux surviennent après 50 ans et qu’ils se guérissent dans 9 cas sur 10 s’ils sont détectés à temps. Le test de dépistage, proposé gratuitement tous les deux ans entre 50 et 74 ans, est simple, rapide, efficace. Seulement voilà : il faut manipuler ses selles. « C’est répulsif pour certains », concède une passante.

En visualisant concrètement les risques, je me suis rendu compte que c’est important. Je vais faire le dépistage. Isabelle, 57 ans

« Ce matin, une personne nous a dit qu’elle avait une certaine appréhension à réaliser le test. Elle avait reçu le courrier de l’Assurance maladie, mais elle n’avait encore rien fait, raconte Cécile Binart, responsable de la promotion de la santé à Antony. Nous avons pris le temps de tout lui expliquer, elle est repartie avec son kit. »

Sans tabou

A la sortie de la structure, les commentaires fusent : « En visualisant concrètement les risques, je me suis rendu compte que c’est important. Je vais faire le dépistage », confirme Isabelle, 57 ans. Plus loin, un quarantenaire explique que sa tante vient de décéder d’un cancer du côlon : « J’ai pu poser toutes les questions, sans tabou. » Au total, en une matinée, une cinquantaine de personnes ont traversé la structure et sont reparties en comprenant mieux les enjeux du dépistage. Et l’expérience a visiblement facilité le déclic. A la fin de la journée, la structure poursuivra son tour de France pour faire reculer les chiffres du cancer colorectal, qui touche encore chaque année 47 000 personnes.

