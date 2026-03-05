PFAS : l’eau potable face au défi des polluants éternels

Une eau sous surveillance

Autrefois symbole de confiance, l’eau du robinet suscite désormais une inquiétude croissante. La raison ? Les PFAS, ces « polluants éternels », qui contaminent tous les environnements, les sols et les eaux, jusque dans nos carafes. Invisibles, ces substances sont produites par les industriels pour de multiples objets du quotidien (poêles antiadhésives, textiles imperméables, cosmétiques…). Leur toxicité est aujourd’hui avérée, avec des effets préoccupants sur la santé.

Depuis le 1er janvier 2026, la France a rendu obligatoire l’intégration des PFAS dans les contrôles sanitaires de l’eau destinée à la consommation. Cette décision marque un tournant : la contamination est désormais officiellement reconnue. Pour autant, tous les spécialistes que nous avons interrogés continuent de recommander de boire l’eau du robinet, hormis dans les zones à forte contamination. Tous soulignent que le véritable risque serait de perdre confiance dans ce « service vital ».

Etat des lieux d’un problème sanitaire révélant de vraies lacunes : absence de politique publique, communes en première ligne sans directives claires… A la veille des élections municipales, les interrogations sont nombreuses.

Chiffres

• 17 millions de résultats d’analyses d’échantillons environ sont collectés chaque année, faisant de l’eau « l’un des aliments les plus contrôlés, avec un suivi sanitaire permanent » (ministère de la Santé).



• 78 % des consommateurs déclarent avoir confiance dans l’eau du robinet (Kantar/CIEau).



• 75 % des Français se disent préoccupés par la présence de micropolluants, dont les PFAS (Kantar/CIEau).



• 72 % des citoyens considèrent que l’eau doit être une priorité dans les politiques municipales (Kantar/CIEau).

Lire notre dossier



© 123RF

Surnommées les « polluants éternels », ces substances chimiques massivement produites par l’industrie sont aujourd’hui au cœur du débat public. Depuis le 1er janvier, leur surveillance dans l’eau est obligatoire.

© 123RF

Si, sous la pression de la société civile, la réglementation sur les PFAS commence à évoluer en France, les réponses politiques manquent et les communes restent largement livrées à elles-mêmes.

« Des solutions de traitement de l’eau existent et la recherche avance très vite »

Maîtresse de conférences à l’université de Montpellier et spécialiste du traitement de l’eau, Julie Mendret revient sur les technologies permettant de retirer les PFAS de l’eau potable.

« La commune nous a laissés dans le silence alors que l’eau était polluée »

Jean-François Fleck, vice-président de Vosges nature environnement, revient sur les obstacles rencontrés dans sa région après les révélations sur la contamination de l’eau aux PFAS.



