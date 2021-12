Alors que l’épidémie de Covid flambe et que la bronchiolite est bien installée, la grippe fait son apparition en France, dans un contexte sanitaire déjà très tendu et des hôpitaux sous pression.

Ce n’est pas un scoop en cette saison, la grippe pointe son nez en France métropolitaine, en particulier dans le Sud-Ouest. Mais, à l’heure où l’on enregistre plus de 60 000 contaminations au Covid par jour, cette arrivée risque de perturber encore plus les services hospitaliers.

La bronchiolite, quant à elle, se maintient à un niveau élevé et surcharge les services de pédiatrie, déjà en sous-effectif.

De son côté, Olivier Véran ministre de la Santé a déclenché le Plan blanc dans 7 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. « Le Plan blanc permet notamment de déprogrammer des opérations, d’ouvrir des lits supplémentaires et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques », explique Santé publique France.

Le point sur la Grippe

On a enregistré un nombre de cas de grippe, et d’hospitalisations en hausse en métropole, faisant entrer la région Occitanie en phase pré-épidémique, selon le dernier bulletin l’agence Santé publique France. C’est la première région de métropole à passer dans cette catégorie, la Réunion étant déjà dans ce cas et Mayotte pleinement frappée par l’épidémie.

L’hiver dernier, les confinements et les gestes barrière anti-Covid ont contribué à bloquer tous les virus, dont celui de la grippe. Les Français ont été moins infectés que d’habitude et sont donc moins immunisés collectivement, ce qui laisse craindre une épidémie plus forte cette année, de même que pour d’autres maladies comme la gastro-entérite.

La bronchiolite

Depuis novembre, l’épidémie de bronchiolite frappe toutes les régions de métropole, où elle se poursuit actuellement « à un niveau élevé », d’après les autorités sanitaires. S’y ajoutent désormais la Réunion et la Guadeloupe. En métropole, la semaine dernière, « parmi les 5 577 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite (…), 5 077 (91%) étaient âgés de moins d’un an et 2.015 (36%) ont été hospitalisés », détaille l’agence. Parmi ces derniers, « 1 893 (94%) étaient âgés de moins d’un an », précisent-t-elles.

Cette épidémie précoce (près de deux mois d’avance) et intense arrive dans un contexte où les services pédiatriques sont à bout de souffle et ceci dans de nombreuses régions. Ce qui n’est pas nouveau, explique le Syndicat des pédiatres mais elle empire d’année en année. En cause : le manque criant d’effectif qui entraîne la fermeture de lits.

la France compte environ 360 lits de réanimation pédiatriques avec un taux d’occupation de 93% au 7 décembre. Il n’en existe pas dans le privé. Ministère de la Santé.

Le Covid

« Plus d’un millier de personnes sont prises en charge quotidiennement par les hôpitaux et, parmi elles, près de 250 sont admises dans un service de soins intensifs. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis près d’un mois et on compte actuellement plus de 13 000 patients hospitalisés pour cause de Covid, dont près de 2 500 en soin critique », explique Santé publique France.



L’institution indique que « selon les projections les plus optimistes, le pic du nombre de patients hospitalisés n’est pas attendu avant la fin du mois de décembre, à condition cependant de continuer l’effort de la vaccination, de limiter les contacts et de renforcer le respect des gestes barrières ».







L’hôpital tiendra-t-il ?

De nombreux services hospitalier sont en surcharge compte tenu de tous ces éléments mais aussi parce que le personnel est épuisé, et que les malades non Covid doivent être également pris en charge comme à l’hôpital de Colmar (région fortement impactée par l’épidémie). L’hôpital est sous tension en raison de l’arrivée des malades avec plusieurs pathologies, ceux qui n’ont pas pu être pris en charge lors des vagues précédentes, dont l’état de santé s’est dégradé et que l’on doit hospitaliser plus longtemps. C’est le cas des personnes âgées notamment.