Christophe Corbet, un délégué au service de l’intérêt général

En parallèle d’une vie professionnelle et personnelle bien remplie, Christophe Corbet s’est engagé en mutualité en devenant délégué de la Mutuelle Entrenous. A ses yeux, chacun doit mettre du sien afin de défendre des valeurs citoyennes et militantes, pour le bien de tous.

A 47 ans, Christophe Corbet est un homme impliqué. Professionnellement tout d’abord, en tant que dirigeant d’Energicime Formation, l’organisme de formation spécialisé dans le photovoltaïque qu’il a crée avec son meilleur ami au crépuscule des années 2000.

Puis personnellement, en occupant la fonction de conseiller municipal de la commune de Revel (Isère), en charge des commissions agriculture et forêt. Mais ce n’est pas tout : il est également membre de l’association Mountain Wilderness, dont la vocation est de protéger la montagne et de sensibiliser le grand public à sa fragilité.

Valeurs humaines

« Je suis bien occupé par tous les engagements que j’ai choisis », reconnaît en riant cet ingénieur de formation. Pour autant, cela ne l’a pas empêché de répondre favorablement à la Mutuelle Entrenous lorsqu’elle lui a proposé de venir étoffer les rangs de ses délégués.

« Le vice-président, Nicolas Martinez, m’a expliqué que la mutuelle est portée par des personnes avec des valeurs profondes concernant les engagements humains, confie-t-il. Ces valeurs correspondent aux miennes. »

il est important de rajeunir les rangs des structures militantes afin de rééquilibrer les débats.

Ce constat, il le partageait déjà voilà un moment puisqu’il est lui-même adhérent de la Mutuelle Entrenous depuis l’adolescence. Une adhésion décidée par sa mère et qu’il n’a jamais remise en cause. « Je suis très satisfait des prestations, et, pour moi, c’est important d’être accompagné par une mutuelle locale. Les combats qu’elle défend me concernent. En outre, sa taille humaine permet des échanges bien plus faciles. »

Engagement citoyen et bénévole

Si Christophe Corbet mène cette vie sur tous les fronts, c’est qu’il a pris conscience très tôt « que beaucoup de structures fonctionnent grâce à l’engagement citoyen et bénévole. Si l’on veut qu’elles tournent bien et que tout le monde en profite, il faut y mettre du sien ». D’où son investissement, depuis vingt ans, auprès de cette association de protection de la montagne, un milieu dans lequel il a grandi et qu’il affectionne particulièrement.

Dans le passé, Christophe Corbet a aussi participé à des manifestations en faveur du climat. Il s’est notamment rendu à la COP21, à Paris en 2015. « Sans ces engagements, je serais passé à côté d’une partie de mon objectif. On n’a pas le même regard sur les choses selon son âge. C’est pourquoi il est important de rajeunir les rangs des structures militantes afin de rééquilibrer les débats », ajoute-t-il. Un rôle qu’il compte bien assurer en tant que nouveau délégué de la Mutuelle Entrenous.

LES DELEGUÉS ÉLUS LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Section Isère : Renée Auzimour, Pierre Baudrand, Martine Bottura, Sylvie Colonel, Christophe Corbet, Jean-Didier Goubetergue, Marc Guiguet, Nicolas Martinez, Jacqueline Masson, Carmen Matéo, Michèle Moros, Annick Moulin, Christian Pent, Jeanine Pernez, Jean-Marcel Perrin, Jean-Michel Rougemont, Aldo Vitale.

Section Savoie : Mohamed Ababsa, Joseph Aguilar, Claude Barral, Pascal Begnis, Joseph Bellemin, Jean-Paul Boquet, Raymonde Cadet, Jacques Carcet, Christian Cochard, Elisabeth Depinoy, Michel Duret, André Esposito, Alain Ferrero, Danièle Goddard, Yves Gros, Michel Guichet, Louisa Kerrouche, Glen Kergunteuil, Martine Leblond, Carmine Policastro, Céline Poussard, Hélène Ravier, Michel-Joseph Ravier, Christian Rigoni, Michel Roux, Pietro Sabatino, Marylène Tardy.

Section hors Savoie et Isère : Christine Boichet-Passicos, Patrick Bouteillier, Marc Ferrapie, Béatrice Veron.