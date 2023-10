Migraine : de nouveaux médicaments

Bonne nouvelle pour les migraineux. De nouveaux médicaments, les gépants, ont fait leur apparition sur le marché pour améliorer le quotidien des malades.

En France, on compte plus de dix millions de migraineux (environ trois femmes pour un homme). Ces dernières années, des innovations thérapeutiques majeures ont vu le jour. Les dernières classes de médicaments sont les gépants, disponibles pour traiter la crise ou en traitement de fond.

Maladie neurologique, la migraine se caractérise par de fortes céphalées, survenant par crise. Elle s’accompagne parfois de nausées, vomissements, vertiges, intolérance au bruit et à la lumière. Ce n’est pas une maladie grave mais elle peut être très invalidante. Ameli

Les gépants

Les gépants permettent de diviser le nombre de crise par trois. Comment ? En bloquant une protéine : la CGRP, en excès chez les migraineux. Cette protéine provoque la dilatation des artères et entraîne la douleur. Le traitement se présentera sous forme de comprimés à prendre tous les jours, où tous les deux jours. Certains sont à prendre pendant la crise, d’autres sont préventifs, et d’autres encore peuvent remplir les 2 fonctions.

Mais, petit problème, les gépants ne seront pas remboursés en France. Pourquoi ? Car, ils ne sont pas considérés comme étant d’un intérêt thérapeutique majeur, d’après les autorités sanitaires.

Les causes de la migraine sont multiples, génétiques, hormonales, ou liées à des facteurs environnementaux, au stress, à une mauvaise alimentation… Société française d’étude des migraines et céphalées

La migraine : un handicap au quotidien

L’accumulation de ces crises peut entraîner des conséquences importantes sur la vie des personnes touchées et leur entourage. « La douleur est parfois tellement intense, c’est comme si on recevait des coups de marteaux sur la tête. Lorsqu’on est en crise migraineuse, le fait de se baisser, de bouger, d’être dans une pièce lumineuse et dans le bruit aggrave la douleur. On est en état de survie. Et même après la crise, il faut un temps de récupération car la fatigue et les courbatures restent intenses », explique Sabine Debremaeker, fondatrice et présidente de l’association de patients La Voix des migraineux.

Une enquête de cette association a d’ailleurs révélé que plus de 70 % des patients interrogés ont déclaré avoir perdu plus de 21 jours de productivité au cours des trois derniers mois.

Et un malade sur deux déclare partir au travail chaque matin en craignant une crise.

Plus de renseignements : consultez le site de La voix des migraineux.