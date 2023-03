Maladies rénales en augmentation

Les maladies rénales sont en progression en France. Les associations souhaitent plus de prévention et un dépistage précoce.

A l’occasion de la Semaine du rein du 4 au 11 mars, la Fondation du rein et l’association France Rein, organisent des actions gratuites de dépistage et de sensibilisation partout en France. On peut retrouver le programme sur la carte interactive. Chaque année, l’initiative permet de réaliser environ 20 000 dépistages.

Les reins sont des filtres qui éliminent les déchets du sang qui deviendraient toxiques s’ils devaient s’accumuler dans le corps. L’eau et les reins agissent en symbiose : l’eau permet aux reins de diluer les déchets pour les éliminer sous la forme d’urine. Fondation du rein

Les maladies du rein en augmentation

Environ 10 % des Français souffrent d’une maladie rénale et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Il pourrait atteindre près de 20 % durant la prochaine décennie, d’après la Fondation du Rein.

Ces pathologies sont silencieuses mais faciles à dépister. Il suffit d’une analyse d’urines (recherche d’albumine) et de sang (dosage de la créatinine). Ces examens peuvent être prescrits par le médecin généraliste.

L’insuffisance rénale est une altération du fonctionnement des deux reins qui ne filtrent plus correctement le sang. Elle est dite aiguë si le dysfonctionnement est transitoire, chronique lorsque la destruction est irréversible, sans possibilité de guérison. En cas d’insuffisance rénale majeure, la fonction rénale peut être supplantée par dialyse ou greffe de rein. Fondation du rein

Les personnes à risque

Tous les patients peuvent demander un dépistage mais en priorité les personnes à risque. Comme les diabétiques et hypertendus, qui représentent aujourd’hui 50 % des cas, mais aussi obèses, fumeurs, personnes de plus 50 ans, ou avec un antécédent familial de maladie rénale.

Une « carte de soins et d’urgence pour les patients atteints d’une maladie rénale » est disponible et complétée cette année par une « carte Néphronaute ».

A savoir

Les apports journaliers devraient être de 1,5 litre de boisson, chez une personne ayant une fonction rénale normale. Cela permettent d’éliminer chaque jour 1,5 litre dans les urines, 0,8 litre par la sueur et la respiration et 0,2 litre dans les matières fécales.