Les mesures contre le Covid ont-elles vraiment été efficaces ?

Une étude menée par des chercheurs de l’université du CHU de Bordeaux, de l’Inserm et de l’Inria, parue ce mardi 6 février 2024, interroge l’efficacité du confinement et du vaccin contre le Covid mis en place entre fin 2020 et 2021.

Avec plus de 69 000 morts en France en 2020, la crise sanitaire du Covid-19 est entrée dans l’histoire. Mais tous ces décès auraient-ils pu être évités ? Selon les résultats de cette étude, publiée dans la revue Epidemics, si le confinement avait été mis en place seulement une semaine plus tôt, 20 000 personnes seraient encore en vie à l’heure actuelle.

Le premier confinement a été le plus efficace, avec 84 % de taux de réduction de transmission. Le couvre-feu de 18 heures, quant à lui, a été plus efficient que celui de 20 heures, avec une réduction de contamination de 68 %. Celui de 20 heures, lui, a réduit les contaminations de 48 %.

Utilité du vaccin

Les chercheurs ont simulé plusieurs scénarios, dont celui d’une situation sans vaccin, jusqu’à la fin de la période d’analyse en octobre 2021. Cela aurait causé 159 000 décès supplémentaires et 1,48 million d’hospitalisations en plus en France. Dans un scénario inverse, si le vaccin était sorti au bout de 100 jours, 71 000 morts et 384 000 hospitalisations auraient pu être évités, d’après l’étude.

« Ce résultat met l’accent sur l’importance d’un déploiement rapide et précoce des vaccins », commente Rodolphe Thiébaut, professeur en santé publique au centre de recherche Bordeaux Population Health1 et responsable de cette étude. Selon l’inserm, estimer l’impact de ces différentes mesures (confinement et vaccination) est “primordial” (…) afin de se préparer à d’éventuelles nouvelles épidémies. »

Elina Doumbia