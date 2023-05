Asthme : un nouveau test d’évaluation

L’asthme touche aujourd’hui plus de 4 millions de personnes en France, dont 9 % d’enfants. Et, le nombre de cas augmente. Sous-diagnostiqué, il est insuffisamment traité, et souvent banalisé.

Récemment, un test a été conçu pour évaluer rapidement le niveau de contrôle de l’asthme des adultes et enfants à partir de l’âge de 12 ans. Il s’agit de l’Asthma Control Test (ACT).

73 % des patients souffrant d’un asthme sévère se considèrent comme bien contrôlés alors qu’ils ne seraient que 15 % en réalité. Asthme et allergies

L’ACT, test contrôlé et recommandé par des instances internationales (guide de la Global Initiative for Asthma, ou Gina) comporte un questionnaire précis.

L’ACT analyse l’impact de la maladie sur la vie quotidienne des patients dans les quatre dernières semaines. Le patient peut lui-même se l’administrer ou se faire aider par un professionnel de santé.

Il s’agit d’un questionnaire basé sur cinq questions, notées de 1 à 5 :

la gêne ressentie dans leurs activités professionnelles, scolaires et personnelles,

sur un éventuel essoufflement,

sur les symptômes insomniants,

sur l’utilisation des traitements de la crise

Enfin, on demande au patient d’attribuer une note au niveau du contrôle de leur maladie.

Résultat : un score total inférieur à 20 indique que l’asthme est sans doute mal contrôlé et qu’une réévaluation du traitement (modalités de prise, adhésion thérapeutique ou choix des molécules prescrites) et de mesures de prévention environnementale (éviction des allergènes notamment) doit être envisagée.