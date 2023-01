L’épidémie de grippe bat son plein

En ce début d’année 2023, l’épidémie de grippe, continue de progresser partout en France. Respecter les gestes barrière et se faire vacciner pour les personnes fragiles et les plus de 65 ans sont les recommandations les plus efficaces.

Toutes les régions françaises sont touchées par l’épidémie de grippe. Les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en zones très tendues.

Santé publique France rapporte dans son dernier bulletin une « poursuite de l’augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d’âge et une très forte augmentation des hospitalisations dans toutes les classes d’âges ». le taux de consultation pour syndrome grippal était le plus important chez les 15-64 ans. On compte 193 cas graves de grippe admis en réanimation. Parmi eux, 16 avaient entre 0 et 4 ans, 16 entre 5 et 14 ans, 79 étaient âgés de 15 à 64 ans et 80 avaient 65 ans ou plus.

La grippe est une infection virale respiratoire qui peut entraîner des complications graves. Elle est responsable de 4 à 6 000 décès en moyenne par an. Site ameli.fr

Gestes barrière, vaccination

D’après l’Académie de médecine, le risque de surmortalité lié aux co-infections virales, est à craindre.

Il faut respecter les gestes barrières (masque, gel hydroalcoolique, aération…) et se faire vacciner.

Il faudrait un taux de vaccination de 75% pour que le virus circule moins. OMS

Il est encore temps de se faire vacciner. Sachant que l’immunité est effective 10/15 jours après la vaccination. Cette dernière est recommandée pour les adultes de plus de 65 ans. Les enfants et adultes atteints de certaines maladies chroniques. Les femmes enceintes et les professionnels de santé.

#VirusDeLHiver | Vous êtes enceinte ?🤰



👉 Pour vous protéger des formes graves, la double vaccination contre la #Grippe et le #Covid19 est fortement recommandée dès le début de votre grossesse



+ d’infos : https://t.co/b0sHxlHDfa pic.twitter.com/B5STtlLnLv — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) December 26, 2022

Quels sont les symptômes de la grippe ?

une grande fatigue,

des frissons,

une toux,

de la fièvre qui peut monter à plus de 39°c,

des courbatures,

des maux de tête…

Dans tous les cas, en cas d’aggravation brutale ou sans amélioration de l’état 72 h après les premiers symptômes, il faut absolument consulter un médecin.

Le malade est contagieux avant l’apparition des symptômes et pendant une durée d’environ six jours.

En cas de doute, un test (TROD), par prélèvement nasal est disponible en pharmacie. Il est non remboursé. Il ne détecte pas le Covid.

Le seul moyen de soigner la grippe est de se reposer car la maladie épuise l'organisme qui a besoin de force pour lutter contre le virus. Il est nécessaire de boire beaucoup (eau, tisanes au miel en cas de toux), pour éviter le dessèchement des muqueuses nasales et pour fluidifier les sécrétions (le mucus) et leur permettre de s'écouler plus facilement.