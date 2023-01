Santé : qu’est-ce qui change en 2023 ?

Quelles sont les nouvelles mesures en santé et en prévention pour l’année 2023 ? On fait le point pour vous.

Préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans

Les jeunes de moins de 26 ans (garçons et filles) peuvent, dès le 1er janvier, obtenir gratuitement et sans ordonnance des préservatifs masculins en pharmacie. Dépistage des IST

Face à la recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST), le dépistage de toutes les IST sera gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans.

Contraception d’urgence

La contraception d’urgence est prise en charge à 100% pour les mineures et les majeures, jusqu’à 25 ans. (jusqu’à présent elle l’était uniquement pour les mineures).

Dépistage néonatal étendu

Depuis le 1er janvier, le dépistage néonatal est élargi à sept maladies. Jusqu’alors, six maladies étaient recherchées. C’est quoi ? Il s’agit d’un prélèvement sanguin au niveau du talon, qui vise à détecter et prévenir les maladies rares. Autre nouveauté : la drépanocytose, une maladie génétique qui affecte les globules rouges, et recherchée jusqu’à présent uniquement dans les populations à risque, sera dépistée automatiquement sur tous les nouveaux-nés.

Consultations de prévention

Des consultations de prévention gratuites seront proposés aux âges clés de la vie. Entre 20 et 25 ans, 40 et 45 ans, et 60 et 65 ans. C’est François Braun, ministre de la Santé mais aussi de la Prévention qui a porté cette mesure. Il souhaite « aller chercher les citoyens qui sont le plus loin du soin actuellement » a-t-il précisé.

Tabagisme

La prévention en matière de lutte contre le tabagisme : ça marche ! Pour continuer à dissuader les fumeurs, le prix du tabac (cigarettes et autres produits du tabac) augmente au 1er janvier 2023 d’environ 50 centimes.

Permanence des soins

Pour permettre un meilleur accès aux soins (les soirs et les weekends), la permanence des soins sera élargie aux infirmiers, sage-femmes, dentistes. De plus, les infirmiers, pharmaciens et sages-femmes verront leurs compétences élargies à la vaccination.

Autres mesures

Les transports sanitaires urgents son pris en charge par l’Assurance maladie. Quand ils sont réalisés à la demande d’un service d’aide médicale urgente.