La pauvreté gagne du terrain en France

De plus en plus de Français disent « être dans le rouge le 10 du mois ». Avec la hausse de l’inflation, la précarité devient préoccupante alertent le Secours populaire et Ipsos dans leur dernier baromètre.

Après les Restos du Cœur, dont le président a révélé ces derniers jours qu’ils étaient sur le point de « mettre la clé sous la porte », le Secours populaire publie des chiffres alarmants sur l’escalade de la pauvreté en France.

60% des Français et 55% des Européens estiment qu’au cours des trois dernières années leur pouvoir d’achat a diminué. Secours populaire français

Vie quotidienne de plus en plus difficile

De plus en plus de Français se serrent la ceinture que ce soit pour s’alimenter, se loger, se chauffer ou se soigner.

Les chiffres du 17e édition du Baromètre de la pauvreté et de la précarité, indiquent que plus d’un Français sur deux déclare ne pas parvenir à mettre de l’argent de côté (53 %, +1 point) et près d’un sur cinq (18 %, + 3 points), vivre à découvert.

Plus grave encore : un sur trois (35 %) indique ne plus faire trois repas chaque jour. Ils sont 36 % à se priver pour que leurs enfants mangent à leur faim. Une situation alarmante pour le Secours populaire.

La question de la faim ré-intervient dans la vie quotidienne de millions de familles sur notre territoire. Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire, sur France Info.

🚨 En 2023, la #France bascule un peu plus dans la #pauvreté, avec des privations qui atteignent des sommets. C’est ce que révèle la 17e édition du Baromètre de la pauvreté @‌IpsosFrance / @‌SecoursPop 👉https://t.co/PSyHbsli8A #StopPauvreté #StopPovertyEurope #Thread (1/7) ⤵ pic.twitter.com/OSLC7c7beN — Secours populaire (@SecoursPop) September 6, 2023

Santé négligée

Pour ceux qui ont pu accéder aux soins, près d’un Français sur deux (45 %, + 6 points en un an) s’est retrouvé dans l’incapacité, absolue ou partielle, de payer certains actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale, contre 39 % en 2022.

Cette difficulté est renforcée chez les foyers modestes : ainsi, 63 % des personnes dont le foyer a un revenu mensuel net inférieur à 1 200 euros ont du mal à payer ces actes médicaux.