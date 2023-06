De plus en plus de Français sont en précarité alimentaire

A cause de l’inflation galopante, la précarité alimentaire augmente. Résultat : 16% de la population française ne mange pas à sa faim, d’après une étude du Credoc.

Une inflation record pour l’année 2022 a causé des dégâts dans la population française. Nourriture, logement, santé, sont les trois postes où les plus précaires ont dû faire des sacrifices. Les femmes, les plus jeunes, les personnes au chômage, et, d’une façon générale, ceux qui ont les revenus les plus faibles sont en première ligne.

La précarité alimentaire augmente

Sans surprise, ce sont les plus précaires qui paient un lourd tribut à la crise. Avec 14% d’augmentation, l’inflation a atteint un niveau record en 2022, d’après l’enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », réalisée au second semestre 2022 par le Credoc. Les Français se sont serré la ceinture sur tous les plans surtout pour se nourrir.

On peut supposer que les Français se sont restreints sur le poste alimentation en raison de l’augmentation du coût de certaines dépenses incompressibles, comme les trajets domicile-travail en voiture. Credoc

D’ailleurs, les associations de solidarité qui distribuent des repas cautionne ces résultats. De plus en plus de personnes sont accueillies pour bénéficier de l’aide alimentaire et ce dans toutes les catégories : étudiants, familles monoparentales, seniors.

Pour ceux qui arrivent à se nourrir, l’enquête montre que presque une personne sur deux se prive de certains aliments (viande, poissons, fruits et légumes) à cause des prix exorbitants.



Conséquence, les Français se ruent sur les produits à prix discount qui ont pour principal défaut d’être de moins bonne qualité.

Femmes et jeunes sont les plus concernés

Qui est le plus exposé au manque de nourriture ? Beaucoup de femmes mais aussi de jeunes : 24 % des moins de 40 ans sont en précarité alimentaire contre 7 % des 60-69 ans – de personnes au chômage, et, d’une façon générale, des personnes aux plus faibles revenus.

Difficile accès au logement et aux soins

La précarité alimentaire va de pair avec les difficultés d’accès aux soins : ceux qui souffrent d’une maladie chronique ou d’une affection de longue durée sont 22 % à avoir également faim.

Idem pour le logement : un tiers des personnes vivant dans des logements surpeuplés ne mangent pas à leur faim.