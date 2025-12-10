IA : « L’éthique doit être un passage obligé »

La philosophe Vanessa Nurock attire notre attention sur la nécessité d’introduire de l’éthique dans notre approche de l’intelligence artificielle, et particulièrement dans le domaine de la santé.

Pourquoi les philosophes doivent-ils s’emparer de la question ?

Vanessa Nurock : Il est absolument nécessaire que les philosophes spécialisés sur les questions éthiques et politiques prennent part aux discussions sur l’IA. Elle constitue un enjeu majeur dans notre société, et pas seulement d’un point de vue technoscientifique. Nous devons le faire pour nous, mais aussi pour les générations futures, qui seront particulièrement impactées par les décisions que nous prenons aujourd’hui.

Il faut donc nous poser plusieurs questions : quel type de lien voulons-nous entretenir avec l’IA ? Comment qualifier ces liens ? S’agit-il de « relations », comme nous l’entendons entre personnes, ou d’autre chose ? La machine est-elle capable d’empathie ou projetons-nous sur elle notre propre capacité empathique ? Tout l’enjeu aujourd’hui est de faire en sorte que la machine ne remplace pas les relations humaines, n’entache pas notre sociabilité et ne réduise pas nos relations à des connexions.

Comment s’y prendre ?

V. N. : Je ne crois pas que nous serons dominés par des machines ultraperfectionnées, plus intelligentes que les humains. Il faut se méfier des discours aux allures prophétiques qui essaient de nous forcer à croire qu’il n’y a pas d’alternative à certains développements de l’IA. Je suis partisane d’une ethics by design, c’est-à-dire d’introduire de l’éthique à tous les stades de conception des machines, plutôt que d’y réfléchir après. Et surtout d’introduire du care pour nous assurer que les machines prendront soin de nous sans oublier les moins privilégiés d’entre nous. Et qu’elles ne renforceront pas les inégalités, par exemple entre les hommes et les femmes, quand on sait que seulement 22 % des programmeurs sont des femmes.

Y a-t-il des exemples où l’IA peut être éthique ?

...

