La Sécu, un débat citoyen

Alors que la Sécurité sociale a 80 ans cette année, rares sont les célébrations qui rappellent les circonstances dans lesquelles elle a été créée. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle est pensée par des résistants qui aspiraient à refonder le pays autour d’un projet social solidaire. En 2025, bien loin de ce qu’avaient imaginé ses pères fondateurs, les discours dominants ressassent inlassablement son « trou », son « coût », son « déficit abyssal »… en omettant de préciser que ce système est aujourd’hui fragilisé par des choix politiques délibérés.

Face à ce détricotage, les spécialistes que nous avons interrogés alertent sur l’urgence de se réapproprier ce débat, de redire que « la Sécu n’est pas un luxe, mais un pilier » de notre protection sociale. En tant que magazine mutualiste attaché aux valeurs de la mutualité et à son mouvement social d’émancipation, Viva a souhaité initier un moment d’échange sur le sujet, dans une démarche d’éducation populaire. Une discussion non descendante, entre générations. Eliott, Benjamin, Imane, Kawtar et Camilo ont de 16 à 27 ans.

Ils se sont retrouvés pour réfléchir à ce que représente la Sécu pour eux. En face, une mutualiste, un économiste et un sociologue étaient là pour répondre au mieux à leurs interrogations. Ce temps de partage a montré que les jeunes portent un regard acéré sur la Sécurité sociale. Leurs convictions, leurs idées et leur envie d’agir prouvent que le sujet est plus actuel que jamais… à condition de lui faire une vraie place.

La rédaction de Viva a lancé une invitation à débattre autour de la Sécurité sociale. Des jeunes citoyens ont répondu à l’appel et ont démontré non seulement que le sujet les intéressait, mais qu’ils avaient également des idées et des propositions à formuler.