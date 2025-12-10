L’intelligence artificielle est en train de modifier la manière dont les interventions sont planifiées, réalisées et suivies. En France, plusieurs établissements de santé ont déjà commencé à l’intégrer. L’objectif n’est pas de remplacer l’expertise humaine, mais de l’augmenter.

L’IA peut analyser d’énormes volumes de données médicales avant l’opération, afin d’aider le chirurgien à prendre les bonnes décisions pour le patient. Au moment de l’intervention, elle fournit un guidage visuel en réalité augmentée, superposant des informations issues de scanners ou d’IRM sur l’image opératoire.

Les robots chirurgiens

Mais les stars du bloc sont sans conteste les assistants robots. Ils sont de plus en plus précis et capables d’anticiper les mouvements du chirurgien, d’éviter ses tremblements… « Le robot permet une grande minutie. Il calcule les angles en amont, facilitant la pose d’une prothèse de façon plus précise et plus rapide, explique le professeur Olivier Jardé, chirurgien orthopédiste au CHU d’Amiens, spécialiste de la cheville. Les données du patient sont numérisées quelques jours avant l’intervention pour reproduire, au millimètre près, les déformations et la partie à opérer. » Le chirurgien peut retirer avec exactitude les parties malades et placer le dispositif. En cardiologie, la chirurgie assistée par robot est pratiquée pour les pontages coronariens et les remplacements ou réparations valvulaires, comme à l’Institut mutualiste Montsouris, à Paris.

Réduire la douleur

« La chirurgie cardiaque assistée par robot permet de réduire la taille de l’incision, de diminuer le traumatisme opératoire, d’améliorer la récupération fonctionnelle, de réduire de façon significative la douleur et la durée de l’hospitalisation », explique le docteur Thierry Folliguet, chirurgien cardiaque. Le patient en retire beaucoup d’avantages : moins de cicatrices visibles, une douleur de moindre intensité, un risque diminué de subir une transfusion, un retour à domicile et une reprise de l’activité professionnelle plus rapides.

Du côté de l’Institut Gustave-Roussy, l’équipe de chirurgie viscérale a réalisé, en mars, une colectomie, intervention visant à retirer une partie ou la totalité du côlon, et une hépatectomie, retrait d’une partie du foie, avec une assistance robotique. Une première en France. Ces pratiques sont réservées à de grands établissements hospitaliers et ne sont pas accessibles sur tout le territoire. Or, il est essentiel de surmonter ces inégalités pour que les régions qui manquent de spécialistes puissent bénéficier de cette technologie de pointe.

