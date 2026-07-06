A la mémoire du docteur Alzheimer 



En 1906, un jeune psychiatre allemand, Alois Alzheimer, fait une découverte médicale majeure en autopsiant le cerveau d’une patiente atteinte d’une étrange forme de démence. Retour sur la mise au jour d’une maladie longtemps incomprise.

En 1901, quand le docteur Alois Alzheimer rencontre Auguste Deter, une patiente de 51 ans atteinte d’une forme de démence, il estime que ses symptômes sont assez inhabituels pour une femme de son âge. La malade présente des troubles de la mémoire sévères – elle met ses chaussures dans le four, ses casseroles dans l’armoire. Elle se met à errer dans les rues de son quartier et à crier toute la journée.

Son cas intrigue le jeune médecin. Convaincu d’être face à une pathologie inconnue, il décide de suivre la patiente pendant plusieurs années, prenant des notes détaillées sur l’évolution de sa maladie.

Dégénérescence des neurones

A la mort d’Auguste Deter, le 8 avril 1906, Alois Alzheimer obtient l’autorisation d’autopsier son cerveau. Et que découvre-t-il ? Une dégénérescence des neurones – aujourd’hui appelée dégénérescence neurofibrillaire – et un dépôt anormal d’une protéine à l’extérieur des neurones (les plaques séniles), connu désormais sous le nom de plaques amyloïdes.

Il venait d’identifier les principales lésions cérébrales qui aujourd’hui définissent la maladie. Le médecin comprend alors que les symptômes apparus chez sa patiente dès la cinquantaine résultent d’une véritable maladie dégénérative du cerveau.

Les scientifiques boudent la découverte

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