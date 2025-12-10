« L’IA est au service du patient. Elle ne remplace pas le médecin, elle l’accompagne »

Le docteur Nicolas de Chanaud est médecin généraliste au cabinet Ipso à Paris. Il exerce au sein d’un réseau de cabinets qui développe en interne des outils intégrant des modules d’intelligence artificielle.

Comment utilisez-vous l’IA ?

Concrètement, j’utilise un outil qui va aller chercher des informations dans le dossier du patient pour s’assurer qu’on n’a pas oublié certains sujets à vérifier régulièrement, même si ce n’est pas le motif principal de consultation. D’une manière générale, les soignants qui utilisent des programmes d’IA doivent en informer leurs patients.

C’est une sorte de rappel automatique pour les examens de prévention ?

Oui. Quand le professionnel entre certains mots-clés, l’outil peut savoir non seulement si la question de prévention a été posée mais aussi déterminer la date à laquelle elle a été posée, et se rappeler au bon souvenir du praticien quand l’information doit être mise à jour. Par exemple, les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive ont besoin d’effectuer un examen tous les ans, la spirométrie. Mais seuls 10 % d’entre eux le font. Avec cet outil, je peux savoir de quand date le dernier et le proposer au patient.

L’IA vous facilite-t-elle la tâche ?

