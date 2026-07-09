Peptides sur Internet : alerte de l’Agence du médicament

« Ce sont des produits frauduleux ». L’Agence du médicament met en garde contre les peptides mis en vente sur Internet, principalement sur les réseaux sociaux. Vendus en flacons ou sous forme de stylos injecteurs, ils peuvent être dangereux pour la santé.

Perdre du poids, bronzer, mieux dormir, gommer les rides ou encore améliorer ses performances sportives… selon certains influenceurs sur les réseaux sociaux, les peptides sont des produits miracle. Belles promesses mais aucune validation scientifique. « Soyez vigilants : ne les achetez pas, ne les utilisez pas. Ces produits n’ont pas été évalués par les autorités de santé. Ils ne sont pas autorisés », prévient l’Agence du médicament.

Que sont les peptides ?

« Les peptides sont de petites chaînes d’acides aminés, les “briques” utilisées pour fabriquer les protéines de notre corps », explique l’Inserm. La plupart agissent comme de minuscules messagers. Ils envoient des signaux aux cellules pour leur indiquer comment réagir. Par exemple, pour réguler les défenses immunitaires face à une infection.

Ne vous injectez pas un produit qui n’a pas été prescrit par un médecin et que vous n’avez pas obtenu en pharmacie. L’ANSM

Ces molécules sont naturellement présentes dans l’organisme et peuvent aussi être fabriquées en laboratoire. Par exemple : l’insuline, utilisée pour traiter le diabète, qui permet à l’organisme de maintenir une glycémie stable.

Actuellement, les peptides sont mis sur le devant de la scène avec l’Ozempic, prescrit contre le diabète de type 2, qui contient un peptide synthétique mimant l’action du GLP-1. Une hormone qui stimule la sécrétion d’insuline lorsque la glycémie augmente et qui contribue également à réduire l’appétit, d’où son succès sur les réseaux.

Effets secondaires graves

Mais attention, ces produits sont frauduleux. « Leur composition est incertaine. Leur utilisation peut entraîner de graves problèmes de santé », met en garde l’Agence du médicament. De plus : « Ces produits n’ont pas été évalués ni autorisés ». Et les validations scientifiques sont rares.

De nombreux effets indésirables ont déjà été signalés à l’Agence. Comme des nausées, des vomissements, une diarrhée, des douleurs au ventre, une perte d’appétit importante, une déshydratation, une fatigue intense, un malaise ou une sensation de vertige. Ces produits peuvent également causer une atteinte du foie (détectable dans les analyses de sang), une sensibilité anormale au toucher, une infection au point d’injection, une réaction allergique sévère. Ces risques sont plus élevés avec les produits injectables.

Un conseil : n’achetez pas de peptides sur Internet

L’ANSM est très claire : « Ne vous injectez pas un produit qui n’a pas été prescrit par un médecin et que vous n’avez pas obtenu en pharmacie. » D’autre part, n’utilisez un produit qui porte la mention « For research use only » ou « Réservé à la recherche » ou « Not for human use ».

Pour ceux qui se seraient procuré des peptides hors des circuits officiels, le conseil est de contacter un médecin en cas d’apparition de certains symptômes indésirables. Enfin, si vous voyez des annonces de vente de peptides sur Internet et les réseaux sociaux, faites un signalement sur la plateforme Pharos.

Quels sont les produits concernés ?

L’ANSM liste les produits proposés en ligne sans autorisation des autorités sanitaires :