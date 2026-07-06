Canicule : l’hôpital demande plus de moyens

Les canicules qui se sont abattues sur la France ont mis en évidence, encore une fois, la nécessité d’investir de façon urgente dans la santé et tout particulièrement dans le secteur hospitalier.

Il faut s’adapter au changement climatique, alerte la Fédération hospitalière de France (FHF). C’est une urgence ! C’est la raison pour laquelle, l’organisation réclame jusqu’à 9 milliards d’euros par an d’investissement pour les établissements publics, qui sont en majorité inadaptés aux températures extrêmes.

Hausse des investissements pour l’hôpital

Les hôpitaux ne sont pas préparés pour faire face aux très fortes chaleurs que nous allons vivre. « S’il n’y a pas de plan massif d’investissement, nous serons dans l’incapacité de pouvoir adapter nos structures au changement climatique », a souligné la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France (FHF), Zaynab Riet, dans une conférence de presse. Les chaleurs extrêmes de ces derniers jours ont mis les bâtiments et les personnels en surchauffe. Obligés de se débrouiller avec les moyens du bord (couvertures de survie sur les fenêtres, climatiseurs achetés à la va-vite…), les soignants se sont retrouvés démunis face aux températures élevées dans les chambres (jusqu’à 30°/35°).

Selon la porte-parole de la FHF, il faudrait investir aujourd’hui « entre 7 et 9 milliards d’euros par an » pour « pouvoir maintenir le patrimoine, moderniser les équipements, et adapter durablement les hôpitaux et les Ehpad au changement climatique ».

Pour agir à très court terme, la FHF propose de débloquer dès maintenant le 1,1 milliard d’euros de crédits aujourd’hui « mis en réserve » dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026.

Samu très sollicité

De son côté, le Samu a augmenté son activité de « 10 à 75 % » pendant la canicule mais a résisté, a indiqué Agnès Ricard-Hibon, porte-parole du syndicat d’urgentistes SUDF, sur le plateau de France info. Tout en insistant sur le fait qu’il faut continuer à appeler le 15 dès les premiers symptômes.

Les hausses les plus importantes ont été observées en « Ile-de-France, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et ou encore en Grand Est », a précisé Zaynab Riet de la FHF.