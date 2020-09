Les citoyens peuvent agir contre les discriminations et les injustices, grâce notamment aux applications mobiles. Flag!, la dernière-née, a été créée pour permettre de signaler tout acte de discrimination et/ ou de violence envers les personnes Lgbt+* ou les personnes séropositives.



Cette nouvelle appli gratuite, disponible sur Android et iOS, a été développée par Flag!, l’association Lgbt+ des agents des ministères de l’Intérieur et de la Justice, avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-

Lgbt (Dilcrah) et le secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes.



Une appli bienvenue : en 2019, les forces de police et de gendarmerie ont recensé 1870 victimes d’infractions à caractère homophobe ou transphobe contre 1380 en 2018…

* Lesbiennes, gays, bisexuels, trans.

www.flagasso.com