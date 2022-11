Le 3919 pour les femmes victimes de violences : vous n’êtes pas seule

La ligne d’écoute 3919, est le numéro national, anonyme et gratuit, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Le nombre d’appels ne cesse d’augmenter, rapportent les écoutants. La très grande majorité ont pour motifs les violences conjugales.

De plus en plus de femmes osent franchir le pas et appeler le 3919 : la ligne d’écoute, pour les femmes victimes de violences. La Fédération nationale solidarité femmes (FNSM), l’association qui gère la ligne, signale une hausse de 14% des appels, par rapport à 2019.

☎️ Depuis 30 ans, #SolidaritéFemmes a écouté des centaines de milliers de femmes victimes de #ViolencesSexistes



Aujourd’hui, nous informons 24h/7j et orientons celles qui appellent le 3919 vers des structures spécialisées dans l’accompagnement des femmes et enfants victimes. pic.twitter.com/eSLsRuwAPs — Solidarité Femmes (@SolidariteFemme) April 26, 2022

Le 3919, pour les femmes victimes de violences

Près de 70% des appels au 3919 sont passés par les femmes victimes. 12% par les membres de la famille. 12% par des proches. 3% par des professionnels et 0,3% par les auteurs des violences, explique la FNSF dans un rapport. « Et en moyenne, les victimes dénoncent plusieurs formes de violences », précise les auteurs du rapport.

En 2021, près d’une femme sur cinq a déclaré avoir été menacée de mort. Soit deux fois plus qu’en 2019 ou en 2020. La FNSF constate une aggravation des violences. Que cela soit les viols conjugaux, les menaces de morts, les tentatives de meurtres ou les violences économiques.

#NeRienLaisserPasser | Vous êtes victime ou témoin de violences faites aux femmes ?



📞 En cas de danger, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114

📞 Pour un conseil, appelez le 3919 (anonyme & gratuit)

💻 Pour faire un signalement anonyme, rendez-vous sur https://t.co/UPyiO063VJ pic.twitter.com/zELDv7XpbL — Gouvernement (@gouvernementFR) November 24, 2022

Violence économique

La FNSM met aussi l’accent sur les violences économiques, qui sont en augmentation de 6% en 2021. Dans plus d’une situation sur dix, les victimes dépendent financièrement du partenaire violent. « Une des hypothèses étant une plus forte précarisation des femmes à l’issue de la période Covid. Ce qui a fragilisé leur situation professionnelle », pointe le rapport.

Le 3919 : a reçu 92 674 appels en 2021, soit + 14% comparés à 2019. « Une diminution par rapport à l'année 2020, exceptionnelle car marquée par la période de confinement, mais une forte augmentation par rapport à l'année 2019 », note la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSM) dans son rapport.

Pour mettre fin aux violences faites aux femmes, commençons par accorder foi aux récits des survivantes.



Coup d'envoi vendredi de la campagne « #16jours d’activisme ». https://t.co/0BP3lTbWe4 pic.twitter.com/xsk0rAmAW0 — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) November 24, 2022

