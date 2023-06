« Faire entendre la voix des patients à l’hôpital »

Magali Leo, porte-parole de Renaloo, une association de personnes atteintes de pathologies rénales, est également membre d’Action Patients. Ce collectif a mené une enquête sur la place et la prise en charge des malades dans les établissements hospitaliers. Ses résultats sont sans équivoque.

Pourquoi avoir mené cette enquête ?



Magali Leo : Nous avons voulu faire un état des lieux de la prise en charge et de la place des patients à l’hôpital public. On parle beaucoup de la situation des urgences et des soignants, ce qui est tout à fait légitime. Avec le collectif Action Patients, nous nous sommes intéressés aux malades accueillis dans les services. A l’initiative de 32 associations, nous avons mené cette enquête en octobre 2022, auprès de 1 700 patients et de

300 soignants. Et les conclusions sont édi antes.

Qu’est-il ressorti de vos investigations ?



M. L. : Les patients portent un regard très inquiet sur l’hôpital,

la prise en charge et la qualité

des soins. Quelques chi res : sur les douze derniers mois, un patient sur deux a rencontré des di cultés pour accéder à des rendez-vous médicaux, aussi bien pour des examens de diagnostic que pour des consultations de suivi, ou

a subi des reports de soins. Très souvent sans explication. Un patient sur trois estime que sa prise en charge s’est dégradée avec des conséquences sérieuses, c’est-à-dire un impact sur sa santé physique (à plus de 62 %) et également sur sa santé psychologique (à 81 %).

Et cela a même des répercussions sur les proches des malades.

Avez-vous interrogé les soignants ?



M. L. : Oui. De leur côté, le bilan est encore plus sombre :

75 % d’entre eux jugent que la dégradation des conditions d’exercice de leur métier a occasionné une perte de chances pour les malades. 30 % ont dû refuser de pratiquer des soins et dans 15 % des cas, il s’agissait même de prises en charge urgentes.

Y a-t-il vraiment des pertes de chances pour les malades ?

M. L. : Oui, c’est encore difficile à quanti er mais l’enquête mène à ces conclusions. Ce sont les pertes de chances pour des patients qui peuvent avoir des diagnostics trop tardifs, par exemple des cancers ayant déjà évolué,

et donc des prises en charge plus tardives. Ces phénomènes sont quotidiens. D’ailleurs, au sein des associations, de nombreuses personnes viennent expliquer toutes leurs difficultés. Dans celle dont je fais partie, Renaloo, qui représente les patients insuffisants rénaux, nous avons également reçu des témoignages concernant des greffons perdus faute de disponibilité de personnels dans les blocs opératoires. C’est une conséquence très grave des diffcultés vécues à l’hôpital.

Notre système de soins, qui était l’un des plus performants au monde, est-il en crise ?

M. L. : Notre système de santé était un exemple. Aujourd’hui, c’est très différent. Je ne dirais pas que l’hôpital est en crise. Celle-ci dure depuis bien trop longtemps. Nous sommes désormais dans une véritable problématique conjoncturelle, un délitement. Notre système de prise en charge est en faillite, il ne permet plus de garantir la sécurité et la qualité des soins. Et sans une réelle réforme en profondeur, 80 % des malades interrogés pensent que la situation va encore davantage se dégrader au point de mettre en danger la santé des patients.

Les patients sont-ils finalement les victimes silencieuses de l’hôpital ?



M. L. : Ce que rapportent les malades, c’est une forme de maltraitance bien involontaire de la part de l’institution hospitalière liée à un manque de personnels ou à des effectifs complètement épuisés. Les assistantes sociales, qui jouent un rôle déterminant à l’hôpital, sont à bout. Car elles n’ont plus les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Tout cela aboutit à des situations de maltraitance. Alors effectivement, oui, je pense que les patients sont des victimes silencieuses quand ils subissent des retards de diagnostic ou qu’ils attendent plusieurs heures sur un brancard, dans un couloir, aux urgences.

Et c’est pour cette raison que nous avons décidé de leur donner la parole. A n qu’ils soient mieux représentés au sein de l’hôpital mais aussi pour alerter la population et les pouvoirs publics sur les risques graves qui pèsent sur la continuité, la qualité et la sécurité des soins. Et par extension sur l’égalité d’accès à la santé dans notre pays.

Parcours

2008

Magali Leo intègre le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), qui devient ensuite France Assos Santé. Elle y assure la fonction de chargée de mission.

–

2017

Elle rejoint l’association Renaloo, la voix des malades du rein, en tant que responsable du plaidoyer.

–

2023

Elle est nommée membre de la mission relative au financement et à la régulation des produits de santé par la Première ministre Elisabeth Borne (en cours).



