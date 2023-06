Le 3018, pour les victimes de cyberviolences

Le 3018, numéro national de lutte contre les cyberviolences créé en 2021 pour protéger les victimes, étend son dispositif.

Le 3018 est un numéro gratuit, confidentiel, coordonné par l’association e.enfance, pour lutter contre les violences en ligne. Il est désormais disponible 365 jours par an, de 9h00 à 23h00.

Les jeunes très touchés par la cyberviolence

Une équipe de 20 écoutants, juristes, psychologues et spécialistes du numérique, sont là pour écouter, conseiller et orienter les victimes et leurs proches. En 2022, la plateforme a reçu 25 000 appels, et a fait 20 signalements par jour.

Une écoute bienveillante surtout pour les jeunes : 20 % des 8-18 ans et 60 % des 18-25 ans ont déjà été confrontés à des phénomènes de cyberharcèlement sous toutes ses formes, constate l’association.

3018 : une aide concrète pour les victimes

Le rôle d’écoutant est primordial à l’association mais cette dernière est aussi compétente sur le volet juridique. En effet, le 3018 peut faire supprimer un compte ou un contenu illégal de toutes les plateformes. En 2022, elle a fait supprimé 10 000 contenus. Car depuis le confinement, les demandes explosent.

4 appels sur 10 sont liés à la sexualité, du chantage à la webcam au revenge porn ; 3 appels par jour sont des cas de harcèlement scolaire. e.enfance

Le 3018 est signaleur de confiance auprès de 17 réseaux sociaux ou plateformes (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Youtube, Roblox, Discord, Yubo, Myme, Onlyfans, Mindgeek, …) dans le cadre du dispositif européen Safer Internet.

Si vous êtes victime ou témoin de violences en ligne, vous pouvez contacter le 3018 par téléphone, par tchat, sur les réseaux sociaux, ou encore via leur application.