Eclaircissement dentaire : « cela doit se faire chez le dentiste »

Que pensez-vous de cette mode du blanchiment dentaire ?

Julien Cardona, chirurgien-dentiste, Secrétaire général adjoint du syndicat, Les Chirurgiens-Dentistes de France (Les CDF).

Dr Julien Cardona : Je préfère parler d’éclaircissement dentaire car en réalité, on va modifier la perception de la couleur des dents qui ne sont naturellement pas blanches. Leur teinte varie d’un jaune-orangé jusqu’au gris-marron. Les techniques d’éclaircissement existent depuis de nombreuses années mais aujourd’hui, la demande semble regagner du terrain, en particulier à cause des réseaux sociaux.

En tout état de cause, l’éclaircissement doit se pratiquer chez le chirurgien-dentiste. Dans l’Union européenne, la législation est claire : les produits dentaires dont la concentration en peroxyde d’hydrogène est supérieure à 6% sont interdits. Seuls les chirurgiens-dentistes peuvent appliquer des produits contenant de 0,1 à 6% de peroxyde d’hydrogène ou de 0,3 à 16% de peroxyde de carbamide. Les deux seuls produits reconnus et efficaces.

Pourquoi chez le dentiste ?

Dr J. C. : Car, il est indispensable de faire vérifier l’état de ses dents préalablement, et ainsi, éliminer toute contre-indication. En effet, la pratique peut comporter des risques : mal appliqués, ou dans de mauvaises conditions, les produits peuvent entraîner une hypersensibilité et être à l’origine d’une souffrance de la dent. D’autre part, sans avis médical, le risque est d’aggraver une pathologie existante : sur une dent cariée, par exemple, le péroxyde d’hydrogène même à faible concentration va pénétrer très profondément et provoquer une irritation de pulpe de la dent.

Une fois le résultat d’éclaircissement obtenu, les résultats sont relativement stables sur une à deux années. Parfois plus.

L’éclaircissement est interdit aux mineurs, sauf dans le cas de certaines pathologies.

Que pensez-vous des produits vendus sur Internet ?

Dr J. C. : Les ventes de produits de blanchiment ont été boostées par les réseaux sociaux et l’on peut malheureusement s’en procurer qui sont soit au-dessus des normes légales (pour un non professionnel) soit inefficaces. Donc prudence et attention aux promesses de blanchiment minute.

Cela vaut également pour les produits de rinçage ou les dentifrices qui sont sans effet voire dangereux, si trop abrasifs pour l’émail.

Et les produits fait-maison ?

Dr J. C. : Ils ne sont pas plus efficaces. Oubliez les recettes de grand-mère, ou les solutions dites naturelles et suivez les conseils du dentiste. Évitez le bicarbonate de sodium, le citron, seuls ou en mélange, ou le dentifrice au charbon, qui abîment l’émail. Et une fois abîmé, l’émail ne repousse pas !

Comment se passe l’éclaircissement chez le dentiste ?

Dr J. C. : Le dentiste vous confectionne une gouttière thermoformée, sur mesure dans laquelle il insère le produit avec attention afin qu’il ne déborde pas sur la gencive pour ne pas l’agresser.

Le temps d’exposition varie de 1 à 3h par jour à une nuit, pendant 2 à 3 semaines. Attention : les produits d’éclaircissement ne modifient pas la couleur des couronnes ni des soins déjà présents.

Pendant et juste après le traitement, il est conseillé d’éviter le café, le thé, le vin rouge (à cause du tanin qui colore les dents), le curcuma…