Les soins dentaires sont mis de côté, surtout chez les enfants et les adolescents. C’est le constat fait par l’assurance maladie pendant cette crise sanitaire.

Tous les 3 ans, l’Assurance Maladie offre un rendez-vous chez le dentiste, aux enfants dès l’âge de 3 ans et aux jeunes jusqu’à 24 ans. Ce programme de prévention s’appelle M’t dents et existe depuis. Mais le contexte sanitaire est passé par là et le suivi des jeunes laisse à désirer.

Ne pas négliger la santé bucco-dentaire

Selon une étude sur leurs habitudes, menée pour l’Assurance Maladie en avril dernier, 14% des parents d’enfants de 3 à 15 ans amènent leurs enfants moins d’une fois par an chez le dentiste. La pandémie a clairement impactée les habitudes de prévention entraînant souvent une peur d’être contaminé dans les cabinets et un renoncement aux soins dentaires. Pourtant, toutes les mesures sont prises dans les cabinet pou respecter les gestes barrière et la sécurité sanitaire des patients.

En pratique

Le dentiste vérifie la santé des dents et des gencives. Si besoin, il effectue une radiographie pour s’assurer qu’il n’y ait pas de caries. Si des soins dentaires sont nécessaires, ils doivent être réalisés dans les 10 mois qui suivent le rendez-vous M’t dents pour être pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans avance de frais.

• Une invitation de l’Assurance Maladie est adressée à l’assuré par courrier ou dans son compte ameli avant la date anniversaire du bénéficiaire.

• L’assuré prend un rendez-vous avec un dentiste conventionné de son choix.

• Le jour de la consultation, il suffit de présenter sa carte Vitale et l’invitation de l’Assurance Maladie pour bénéficier des soins gratuits.

Les femmes enceintes également bénéficiaires

M’T DENTS concerne aussi les femmes enceintes dont les dents et les gencives peuvent être fragilisées. L’invitation est adressée au 4e mois de grossesse, par courrier ou sur le compte ameli.

Pour être entièrement pris en charge par l’assurance maladie, le rendez-vous doit avoir lieu avant le 12e jour qui suit la naissance de l’enfant.

En 2019, 39 449 enfants et jeunes, de 6 à 18 ans, et 2 762 femmes enceintes ont bénéficié du programme M’T DENTS en Seine-et-Marne.

